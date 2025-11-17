LA NACION

Calendario de la Anses: todas las prestaciones sociales que se pagan este lunes 17 de noviembre

El organismo previsional distribuye las jubilaciones mínimas, la AUH, las PNC, y la Asignación por Embarazo, según la terminación del DNI

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Las prestaciones sociales que abona Anses este lunes 17 de noviembre
Las prestaciones sociales que abona Anses este lunes 17 de noviembreJuan Roballo - Shutterstock

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) continúa hoy con la entrega de las prestaciones sociales que corresponden al anteúltimo mes de 2025. Este lunes 17 de noviembre realiza el pago de las jubilaciones que no superan un haber mínimo, la AUH (Asignación Universal por Hijo), la AUE (Asignación por Embarazo), entre otras prestaciones.

El monto exacto de las prestaciones sociales de la Anses
El monto exacto de las prestaciones sociales de la Anses

Como ocurre habitualmente, la distribución de estas ayudas estatales se realiza a lo largo del mes, según la terminación del DNI de los beneficiarios.

En el penúltimo mes del año, a las prestaciones sociales de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) se les aplica una suba del 2,08%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Quiénes cobran este lunes 17 de noviembre

  • Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo: DNI terminados en 5.
  • Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 5.
  • Asignación por Embarazo: DNI terminados en 5
  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 10 de noviembre al 10 de diciembre
  • Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): todas las terminaciones de documento, del 12 de noviembre al 10 de diciembre

Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de noviembre 2025 de la Anses.

Las prestaciones sociales de noviembre aumentan un 2,08%
Las prestaciones sociales de noviembre aumentan un 2,08%Anses

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?
¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a la página de la Anses
  • Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
  • Hacer clic en el botón “Consulta”
  • Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
LA NACION
Más leídas de Economía
  1. Los números que muestran el límite del modelo basado en recursos naturales
    1

    Por qué Vaca Muerta y la minería no alcanzan para un desarrollo sostenido

  2. Fernando Marengo: “La Argentina tiene un ratio de deuda inédito en el mundo, pero le falta confianza”
    2

    “La Argentina tiene un ratio de deuda inédito en el mundo, pero le falta confianza”, afirma Fernando Marengo

  3. Récord histórico y hoteles desbordados la Devconnect
    3

    Euforia Ethereum en Buenos Aires: récord histórico y hoteles desbordados por la Devconnect

  4. La familia que cambió el mapa de producir carne en una región cuenta su fórmula
    4

    Maneja 6000 hectáreas: la familia que cambió el mapa de producir carne en una región cuenta su fórmula

Cargando banners ...