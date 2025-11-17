Calendario de la Anses: todas las prestaciones sociales que se pagan este lunes 17 de noviembre
El organismo previsional distribuye las jubilaciones mínimas, la AUH, las PNC, y la Asignación por Embarazo, según la terminación del DNI
- 2 minutos de lectura'
La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) continúa hoy con la entrega de las prestaciones sociales que corresponden al anteúltimo mes de 2025. Este lunes 17 de noviembre realiza el pago de las jubilaciones que no superan un haber mínimo, la AUH (Asignación Universal por Hijo), la AUE (Asignación por Embarazo), entre otras prestaciones.
Como ocurre habitualmente, la distribución de estas ayudas estatales se realiza a lo largo del mes, según la terminación del DNI de los beneficiarios.
En el penúltimo mes del año, a las prestaciones sociales de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) se les aplica una suba del 2,08%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Quiénes cobran este lunes 17 de noviembre
- Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo: DNI terminados en 5.
- Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 5.
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 5
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 10 de noviembre al 10 de diciembre
- Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): todas las terminaciones de documento, del 12 de noviembre al 10 de diciembre
Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de noviembre 2025 de la Anses.
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
- 1
Por qué Vaca Muerta y la minería no alcanzan para un desarrollo sostenido
- 2
“La Argentina tiene un ratio de deuda inédito en el mundo, pero le falta confianza”, afirma Fernando Marengo
- 3
Euforia Ethereum en Buenos Aires: récord histórico y hoteles desbordados por la Devconnect
- 4
Maneja 6000 hectáreas: la familia que cambió el mapa de producir carne en una región cuenta su fórmula