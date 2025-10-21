De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en noviembre 2025

La Prestación Alimentar, conocida popularmente como Tarjeta Alimentar, se mantiene sin modificaciones en el penúltimo mes de 2025, y los titulares del beneficio reciben la misma cifra que en los meses previos, dado que no se actualiza de manera automática.

La prestación, que está destinada a la compra de alimentos y bebidas para los grupos sociales más postergados, se mantiene igual que el mes pasado. Según la información provista por fuentes del Ministerio de Capital Humano a LA NACION, la Prestación Alimentar de este mes es la misma que la de octubre, y la cifra varía dependiendo de la conformación del grupo familiar.

De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en noviembre de 2025

Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

Quiénes pueden acceder a la Prestación Alimentar

Inicialmente, la Tarjeta Alimentar estuvo destinada a menores de hasta 6 años; en 2021 se elevó el tope a 14 años y, ahora, se extiende hasta los 17 años.

Para contar con este beneficio, el interesado debe cumplir con determinadas condiciones:

Ser beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Tener hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.

Ser madres que perciben una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Cómo obtener la Tarjeta Alimentar

Para cobrar esta prestación social no es necesario realizar ningún trámite específico, ya que se acredita de manera automática luego de que la Anses realiza un cruce de información a partir de los datos del usuario y así evalúa si corresponde o no el otorgamiento de la Prestación Alimentar.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

A partir de la modificación en la edad de los hijos de los beneficiarios realizada el año pasado, la actualización se realiza de manera automática.

La única condición importante es mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) en el sitio de Anses. Para corroborar los datos ingresados, es posible ingresar en Mi Anses en la sección Información Personal, con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cuándo se cobra la Prestación Alimentar en noviembre de 2025

Esta herramienta de asistencia se abona junto a la prestación principal que cobre cada titular del beneficio, por lo que no hay un calendario específico de la Prestación Alimentar, y la fecha de acreditación coincide con el cronograma de la prestación original que diagrama la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) de manera mensual.