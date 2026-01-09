Calendario de la Anses: todas las prestaciones sociales que se pagan este viernes 9 de enero

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) comienza hoy con la entrega de las prestaciones sociales que corresponden al primer mes de 2026. Este viernes 9 de enero realiza el pago de las jubilaciones que no superan un haber mínimo, las AUH (Asignación Universal por Hijo), y las PNC (Pensiones No Contributivas).

Las prestaciones sociales se actualizan en un 2,47%

Como ocurre habitualmente, la distribución de estas asignaciones se realiza a lo largo del mes según la terminación del DNI de los beneficiarios.

En el primer mes del año, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica un reajuste del 2,47%, en concordancia con la inflación registrada en noviembre, que fue del 2,5%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Quiénes cobran este viernes 9 de enero

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos: DNI terminados en 0

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 9 de enero al 12 de febrero

Quienes aún no sepan cuándo es su turno para recibir el pago de la prestación, pueden consultar el calendario de enero 2026 de la Anses.

Las prestaciones que abona Anses en la jornada

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)