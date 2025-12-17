De cuánto es la PUAM en enero de 2026

Con el más reciente índice de inflación se actualizan diversas prestaciones que distribuye mensualmente la Anses (administración Nacional de la Seguridad Social). Entre ellas se encuentran las pensiones, cuyos titulares deben saber de cuánto es la PUAM (Pensión Universal para Adulto Mayor) en enero de 2026.

En enero, los titulares de la PUAM de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen un reajuste del 2,47%, en concordancia con la inflación registrada en noviembre, que fue del 2,5%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Debido a que la PUAM es inferior al monto de una jubilación mínima, durante este mes a sus titulares les corresponde, además, el reparto del bono de $70.000 en su totalidad.

De esta manera, quienes reciben la PUAM cobran en enero $279.439,45, y si se adiciona el bono previsional, la suma se ubica en $349.439,45.

A cuánto llega la PUAM y otras jubilaciones y pensiones en enero de 2026

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.439,45 + bono de $70.000 = $349.439,45

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $244.509,52 + bono de $70.000 = $314.509,52

Jubilación mínima: $349.299,31 + bono de $70.000 = $419.299,31

Jubilación máxima: $2.350.453,71

¿Qué es la Pensión para Mayores sin Aportes?

La Anses brinda la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM), un programa dirigido a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes requeridos para tramitar la jubilación ordinaria.

Por medio de esta asistencia, el organismo previsional otorga un monto equivalente al 80 por ciento de una jubilación mínima: cifra que se ajusta de acuerdo a la Ley de Movilidad.

Cómo hacer el trámite para la PUAM de la Anses de forma online

Para quienes deban realizar el trámite por la PUAM, es importante aclarar que antes de comenzar la gestión, es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social activa y revisar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados y verificados en Mi Anses.

Ingresar en Anses: v erificar los datos de contacto en Mi Anses y el domicilio registrados. En caso de ser necesario actualizarlos, se pueden modificar en Información Personal, en el apartado Domicilio y datos de contacto.

en Mi Anses y el domicilio registrados. En caso de ser necesario actualizarlos, se pueden modificar en Información Personal, en el apartado Domicilio y datos de contacto. Ir a solicitudes de prestaciones: dirigirse a la opción Pensión Universal para el Adulto Mayor .

. Seguir los pasos indicados: el sistema indicará que la solicitud de la PUAM fue enviada exitosamente. Una vez que se completen los datos, es posible consultar su estado en Información Personal, y hacer click en la pestaña Consulta de expediente.