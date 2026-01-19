Calendario de pago del IPS: cuándo cobro la jubilación en enero 2026

Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires ya pueden consultar cuándo cobran la jubilación en enero 2026 a través del calendario de pagos del IPS (Instituto de Previsión Social).

Las fechas de cobro se ordenan según la terminación del DNI de los beneficiarios de la entidad previsional de la provincia. En el primer mes del año, los pagos se hacen entre el jueves 29 y el 30 de enero. Además, el IPS recordó que el vencimiento del pago por ventanilla es el lunes 23 de febrero, por lo que quienes perciban su jubilación deben presentarse antes de esa fecha.

A fines de enero se entregan las jubilaciones del IPS

Cuándo se cobra la jubilación del IPS en enero 2026

Jueves 29 de enero

Jubilaciones y pensiones: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3;

Pensiones sociales —no contributivas—: DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Viernes 30 de enero

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

Como se mencionó, el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de febrero.

Calendario de pagos de jubilaciones y pensiones del IPS de la provincia de Buenos Aires para enero 2026

Cómo tramitar la jubilación en la provincia de Buenos Aires

El IPS es la caja otorgante de la prestación, siempre y cuando el afiliado registre mayor cantidad de años de servicios con aportes a este organismo (y no a la Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses, por ejemplo). En tanto, si hubo servicios aportados a otras cajas, deberán acreditarse presentando el correspondiente Reconocimiento de Servicios.

Para obtener una jubilación ordinaria del IPS, es necesario que los solicitantes reúnan los siguientes requisitos:

60 años de edad y 35 años de servicios.

50 años de edad y 25 años de servicios docentes.

55 años de edad y 30 años de servicios docentes en cualquiera de las ramas de la enseñanza.

50 años de edad y 25 años de servicios insalubres o agotamiento prematuro.

40 años de edad y 20 de servicios al personal artístico que se desempeñe exclusivamente en cuerpo de baile.

45 años de edad y 20 años de servicios para aquella persona afectada de ceguera congénita.

45 años de edad y 20 años de servicios para aquella persona bajo el régimen de la ley 10593.

¿Cómo solicitar un turno para la atención presencial en el IPS?

Para todos estos casos, existen distintas formas para iniciar el trámite jubilatorio:

Un turno presencial : esta opción está habilitada para agentes cesados en la administración pública provincial y organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, órbita nacional pública y privada; ellos pueden solicitarlo a través del sitio oficial del IPS.

: esta opción está habilitada para agentes cesados en la administración pública provincial y organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, órbita nacional pública y privada; ellos pueden solicitarlo a través del sitio oficial del IPS. Sistema Digital Autogestión “Mi IPS” : los agentes cesados en escuelas privadas pueden solicitar su trámite al ingresar al Módulo de autogestión para el trabajador.

: los agentes cesados en escuelas privadas pueden solicitar su trámite al ingresar al Módulo de autogestión para el trabajador. Sistema Digital Empleadores : en este caso, deberán dirigirse a la dirección de Recursos Humanos de su organismo empleador.

: en este caso, deberán dirigirse a la dirección de Recursos Humanos de su organismo empleador. Jubilación ejecutiva : esta opción está habilitada para los agentes cesados en la administración pública, especialmente exclusivo para los organismos que utilizan entorno SIAPE. Para pedir la jubilación, deberán dirigirse a la Dirección de Recursos Humanos de su organismo empleador.

: esta opción está habilitada para los agentes cesados en la administración pública, especialmente exclusivo para los organismos que utilizan entorno SIAPE. Para pedir la jubilación, deberán dirigirse a la Dirección de Recursos Humanos de su organismo empleador. Jubilación por agotamiento prematuro : está dirigido a los médicos que desean hacer su retiro antes de alcanzar la edad jubilatoria. En el caso de que no corresponda efectuar el cargo deudor por aportes no efectuados, deberán concurrir al departamento de gestión de Recursos Humanos del hospital donde trabaja. Si corresponde efectuar el cargo deudor, será necesario solicitar un turno presencial.