Cuánto cobran los jubilados en febrero de 2026 con el nuevo aumento
Ya es posible calcular de cuánto serán los haberes previsionales en el segundo mes del año a partir del dato del IPC de diciembre; ¿de cuánto es el bono?
Los jubilados y pensionados que reciben sus haberes a través de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben en febrero de 2026 un incremento del 2,85%. A esta actualización se añade el bono previsional, que varía según el nivel de haberes.
En el segundo mes del año, las prestaciones sociales y los haberes previsionales tienen un ajuste del 2,85%, en concordancia con la inflación registrada en diciembre, que fue del 2,8%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Esta suba mensual modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.
Cuánto cobran los jubilados en febrero de 2026
Los montos actualizados para este mes son los siguientes:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
Jubilación mínima
$359.254,34
$70.000
$429.254,34
Jubilación máxima
$2.417.441,64
-
$2.417.441,64
PUAM
$287.403,47
$70.000
$357.403,47
PNC (Invalidez/Vejez)
$251.478,04
$70.000
$321.478,04
De cuánto es el bono para jubilados y cómo se entrega en febrero de 2026
El bono extraordinario es de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de un año. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $429.254,34.
Como ocurre mensualmente, las fechas de cobro para las jubilaciones y pensiones dependen de la terminación del DNI y se extienden a lo largo del mes. La Anses dará a conocer su cronograma para febrero en las próximas semanas.
Cómo tramitar la jubilación en la Anses
Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
- Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
- Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.
