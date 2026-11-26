Calendario de pagos: cuándo cobran los jubilados de la Anses el aguinaldo de diciembre 2026
El pago de haberes va a acompañado de la segunda cuota del aguinaldo; cuándo se acredita según el tipo de jubilación o pensión
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Los jubilados y pensionados de todo el país, que reciben sus haberes a través de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen en diciembre el cobro de la segunda cuota del aguinaldo, que se liquida en la misma fecha que la prestación principal.
Cuándo cobran los jubilados su aguinaldo de diciembre
En el último mes del año corresponde el pago de la segunda cuota del aguinaldo junto a los haberes del mes.
En la resolución 349/2025, publicada en el Boletín Oficial, la Anses dio a conocer todas las fechas de acreditación de haberes para jubilados y pensionados a lo largo del año, según la terminación del DNI, y allí figura el calendario detallado de diciembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones.
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 14 de diciembre
- DNI terminados en 4: 15 de diciembre
- DNI terminados en 5: 15 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 16 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 21 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 11 de diciembre
Cuánto cobran los jubilados en diciembre de 2026
En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en diciembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos, y el pago del aguinaldo:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Aguinaldo
|Total a cobrar
Jubilación mínima
$453.796,69
$70.000
$226.898,34
$750.695,03
Jubilación máxima
$3.053.622,05
-
$1.526.811,02
$4.650.433,07
PUAM
$363.037,35
$70.000
$181.518,65
$614.556
PNC (Invalidez/Vejez)
$317.657,68
$70.000
$158.828,84
$546.486,52
La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.
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