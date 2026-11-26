Los jubilados y pensionados de todo el país, que reciben sus haberes a través de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen en diciembre el cobro de la segunda cuota del aguinaldo, que se liquida en la misma fecha que la prestación principal.

Las prestaciones que abona la Anses

Cuándo cobran los jubilados su aguinaldo de diciembre

En el último mes del año corresponde el pago de la segunda cuota del aguinaldo junto a los haberes del mes.

En la resolución 349/2025, publicada en el Boletín Oficial, la Anses dio a conocer todas las fechas de acreditación de haberes para jubilados y pensionados a lo largo del año, según la terminación del DNI, y allí figura el calendario detallado de diciembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones.

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 14 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 15 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 16 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 21 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 11 de diciembre

Las fechas de acreditación para las distintas jubilaciones Shutterstock - Shutterstock

Cuánto cobran los jubilados en diciembre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en diciembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos, y el pago del aguinaldo:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Aguinaldo Total a cobrar Jubilación mínima $453.796,69 $70.000 $226.898,34 $750.695,03 Jubilación máxima $3.053.622,05 - $1.526.811,02 $4.650.433,07 PUAM $363.037,35 $70.000 $181.518,65 $614.556 PNC (Invalidez/Vejez) $317.657,68 $70.000 $158.828,84 $546.486,52

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.