Calendario de pagos de Anses: cuándo se cobra la PUAM de octubre de 2026

Los titulares del sistema previsional que mensualmente cobran la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), ya tienen disponible el cronograma de pagos del mes de octubre y pueden consultar la fecha exacta de cobro.

El calendario de pagos de la PUAM de octubre Rodrigo Nespolo

El calendario de pagos de la PUAM coincide con el de la jubilaciones mínimas y, para octubre, ya se conocen las fechas exactas de acreditación, diagramadas según la terminación del DNI de los beneficiarios.

En el décimo mes del año, la PUAM de Anses tiene un reajuste del 1,66%, en concordancia con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,7%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuándo se cobra la PUAM de octubre de 2026

A continuación figura el esquema de pagos del décimo mes del año, de acuerdo al último número del DNI.

Terminación de DNI Fecha de cobro DNI terminados en 0 8 de octubre DNI terminados en 1 9 de octubre DNI terminados en 2 13 de octubre DNI terminados en 3 14 de octubre DNI terminados en 4 15 de octubre DNI terminados en 5 16 de octubre DNI terminados en 6 19 de octubre DNI terminados en 7 20 de octubre DNI terminados en 8 21 de octubre DNI terminados en 9 22 de octubre

A cuánto llega la PUAM y otras jubilaciones en octubre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en octubre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $435.748,51 $70.000 $505.748,51 Jubilación máxima $2.932.174,86 - $2.932.174,86 PUAM $348.598,80 $70.000 $418.598,8 PNC (Invalidez/Vejez) $305.023,95 $70.000 $375.023,95

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Cómo se distribuye el bono previsional de octubre

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $505.748,51.

¿Qué es la Pensión para Mayores sin Aportes?

La Anses brinda la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM), un programa dirigido a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes requeridos para tramitar la jubilación ordinaria.

Por medio de esta asistencia, el organismo previsional otorga un monto equivalente al 80 por ciento de una jubilación mínima.