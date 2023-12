escuchar

Tras los anuncios oficializados el martes a la tarde por Luis Caputo, ministro de Economía, actualizando el valor del dólar oficial a $800, casi $420 por encima del último precio que había alcanzado, en la City porteña las repercusiones se hicieron notar: poca venta de dólar paralelo o valores altos y remarcaciones en varios productos, sobre todo de tecnología.

La estabilidad que vivió la calle Florida en las horas posteriores a la asunción de Javier Milei duró poco. Los llamados de los “arbolitos” al cambio fue, de hecho, lo único que se mantuvo constante en la mañana de este miércoles: en los locales, tanto de tecnología como de souvenirs, bazares, accesorios, calzado importado y más, las medidas impactaron directamente en los precios, aunque algunos empleados aseguraron que todavía estaban a la espera de las listas nuevas, que no habían llegado.

Tal fue el caso de una famosa tienda que vende calzado de goma, donde las empleadas aseguraron que hoy no habían modificado los valores y que no sabrían qué iba a suceder: “Nos suelen mandar los cambios por el sistema, pero todavía no avisaron nada. Quizás mañana”, comentaron.

Por otro lado, en una tienda de tecnología ubicada en la esquina de Florida y Viamonte los vendedores explicaron cómo funciona el proceso mientras aseguraron que, por el momento, no habían remarcado: “Tenemos WhatsApp de la empresa, mandan mensaje que dice ‘aumentó', y listo, pero todavía no dijeron nada”.

En los locales de Galerías Jardín, lugar característico para comprar tecnología, el escenario fue el contrario, con fuertes aumentos que, dicen, podrían seguir durante el resto del día. La situación en estos casos se relaciona con los precios estipulados por Economía para las importaciones, ya que, como explicaron en algunas tiendas de este lugar, los productos tecnológicos vienen de afuera.

Esto implica que los paguen al precio del dólar, que, a partir de hoy, tendrá una alícuota para las importaciones del 17,5% del impuesto PAIS, lo que lleva el tipo de cambio a $940.

Aunque el vendedor de una tienda ubicada en esta galería contó que todavía no habían aumentado los precios, también aseguró que le pasaron la orden de no vender: “No vino la gente de administración, pero nos dijeron que no vendamos hasta que lleguen. Tengo que estar acá porque soy empleado, pero por ahora no nos dejan vender”.

En otro local, con muchos productos de audio, entre otras cosas, los vendedores afirmaron que hubo aumentos, pero “no mucho”: “El dólar en el sistema pasó de $945 a $1000. Igual, arrancamos así, capaz que al final del día aumenta más. Es bastante variable este rubro, por el tema de las importaciones. Nosotros trabajamos con proveedores, y están medio complicados con eso”, sostuvieron.

Lo mismo contaron en otro negocio: el precio del dólar en el sistema sufrió modificaciones esta mañana y pasó de $700, en este caso, a $990. Esto es lo que impacta en el producto: “Es por una cuestión de que en tecnología es todo importado, lo único que tenemos en la Argentina es el ensamble en Tierra del Fuego, y no pasa con todos los productos. Algunos no los podemos vender en dólares, pero nosotros sí los compramos en dólares, por eso aumentan”. Además, un vendedor afirmó que lo mismo pasa en todos los locales dentro de la galería y en la tecnología en general. “Va a subir, pero es cíclico: sube, se estabiliza, sube, se estabiliza, más o menos al ritmo de la economía argentina. Mi consejo es que compren hoy”, concluyó.

También los aumentos llegaron a tiendas de renombre, conocidas por vender bijouterie y otras cosas, aunque en estos casos los dueños fueron precavidos y los realizaron durante las últimas dos semanas, adelantándose a las medidas que veían llegar tras la asunción de Milei. “Por ejemplo, productos que estaban a $1500 y hoy están $3500. Pero lo venían haciendo para no aumentar fuerte antes de las fiestas”, detallaron las empleadas.

Dólar paralelo

Muchos “arbolitos” aseguraron que quienes vendieran iban a pasar precios muy altos de la divisa extranjera, porque estiman que va a tener fuertes aumentos en las próximas horas o días.

“El dólar va subiendo y bajando. Hoy no subió mucho —cuenta una chica que pasó un precio de $1180—. Igual, lo que se estima es que siga subiendo”.

Los precios altos que comentaron algunos vendedores rondaban los $1200. Un chico ubicado cerca de la esquina de Tucumán vendía la divisa extranjera a $1250, y dijo que recién “arrancó”, pero que seguramente se va a quedar entre $1200 y $1300: “Lo que me dijeron es eso, no se espera que explote, que vaya a $2000, pero que se quede entre esos valores, más o menos como el dólar tarjeta”, opinó.

A pesar de estos valores, muchos otros “arbolitos” dijeron no tener precio por el momento, y que quien pase valores, iba a ser muy altos: “Después del mediodía capaz tenemos, pero todavía para la compra de dólares estamos sin precios”; “Nadie está vendiendo dólares, y el que te lo venda te lo va a vender a $1500. Nadie te va a vender por menos”; “No hay venta. Hay uno que te puede vender, el único, a $1150. Se va antes de las 12 a $1200″, fueron los comentarios de varias personas ubicadas frente a las Galerías Pacífico.

Mientras tanto, los carteles en los locales que toman divisas extranjeras a modo de pago variaban los valores entre $1000 y $1080, lo que implica precios de entre $200 y $280 más que el estipulado ayer para el dólar oficial.