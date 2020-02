Cambio de CEO: la carta que los empleados nunca recibirán

El cambio en la jefatura despierta dudas y temores Crédito: Shutterstock

La asunción de un nuevo número uno implica una renovación en las formas de liderar que no siempre tiene los resultados buscados

Para comenzar bien el año con un poco de humor, sarcasmo y realismo, se me ocurrió escribir una carta ficticia que un nuevo CEO de una empresa en la Argentina les podría escribir a todos los empleados. Sin embargo, esta carta quedará en la mente del nuevo responsable máximo de la empresa ya que la misma no es políticamente correcta. Gracias a varias sesiones de un tormentoso coaching, logré extraer de este jefe extraordinario sus planes para 2020 y sus pensamientos ocultos y más profundos que, difícilmente, llegarán a papel ya el riesgo que lo despidan antes de empezar su nueva función y generar descompensaciones en sus empleados es grande. Si usted buen lector quiere evitar no dormir esta noche, mejor no lea esta carta.

"Queridos empleados y colaboradores:

Como nuevo CEO de la Compañía Argentaria de Comercio Asociada, me siento honrado me hayan elegido para este rol de tanta responsabilidad. Les confieso que no fue fácil llegar hasta aquí. La competencia para esta posición fue enorme y furibunda, dejando a muchos de mis competidores, hasta ayer colegas, bastante heridos. Espero que esto no cause preocupación en la empresa ya que aquellos colegas que logren alinearse con el nuevo liderazgo no tendrán problemas y aquellos que osen confrontarlo serán despedidos. Esto es para evitar suspicacias y rumores. Las decisiones duras se toman en los primeros 90 días, eso lo leí en el libro Los primeros 90 días de un buen CEO: 10 medidas claras que habla de lo crucial de las primeras decisiones del líder y en eso, no los voy a defraudar. En los primeros 3 meses haremos todos los movimientos necesarios (léase despidos) para que quede en claro quién manda. Y si tienen dudas lean el libro ya que van a ver lo que se viene.

Durante el tiempo que ejerza esta función verán a un líder distinto al CEO anterior: No me encontrarán encerrado en la oficina delegando todo y no haciéndome cargo de nada. Soy de la filosofía del Managing By Walking Around (MBWA), es decir, gestionar caminando los pasillos, las oficinas, entendiendo qué está haciendo y qué necesita la gente. También es una buena forma de darse cuenta quien trabaja y quien pierde tiempo en las redes sociales o con cuestiones que no tienen nada que ver con el trabajo. Esta aptitud mía de estar encima, delegar lo justo y necesario y el micromanagement lo aliento a todas las gerencias y jefaturas porque, como bien dice el refrán, el ojo del amo engorda el ganado.

Justamente para asegurarnos de engordar el ganado y tener mayor productividad, suspenderemos la flexibilidad horaria que se instauró en la empresa con el pretexto de retener talento. Eso lo único que ha hecho es que muchos de ustedes estén de juerga y no vengan a trabajar. Vamos a implementar un sistema biométrico para asegurarnos que la gente está en la oficina. Esto lo hago con el propósito de vernos las caras ya que un buen equipo necesita contacto cercano. Y si hay talentos que no les guste esta opción, la puerta está abierta.

También les quiero contar que comenzaremos un período de reestructuración y reorganización ( downsizing le llaman los consultores que verán dando vuelta en la empresa). En un país como el nuestro hay que acostumbrarse a que la palabra reestructuración va a estar en nuestro vocabulario en forma permanente. ¿Qué significa esto en la práctica? Congelamiento de las contrataciones, redoblar el esfuerzo que estamos haciendo para no fundirnos ya que faltará personal y sobrará trabajo, y un proceso de lay off (más despidos). ¿Quiénes se quedarán en la compañía? Los que generen los mejores resultados. Este será un proceso darwiniano maravilloso donde sobrevivirán los más fuertes y capaces. Por eso los aliento a demostrar que son mejores que sus colegas. Vamos "muchaches", con el cuchillo en la boca llegaremos a los objetivos.

En este proceso de repensar la estructura y ahorrar costos vamos a despedir al gerente de felicidad que la administración anterior incorporó y nombraré al director administrativo y financiero director de recursos humanos. El trabajo en esta empresa es trabajo, si quieren ser felices vayan al psicólogo o tengan un hobby. La gerencia de sustentabilidad, por otra parte, pasará a depender de la dirección de marketing para dar visibilidad a las pocas cosas que hacemos por la comunidad. No contrataremos un gerente de diversidad ya que quiero suponer que nuestros líderes son conscientes de los temas de inclusión y diversidad. Y si no saben, que aprendan. Finalmente, suspenderemos la encuesta de clima organizacional ya que en época de crisis a nadie le importa el clima y a todos nos importa llegar a fin de mes.

Una nueva gerencia se incorporará al organigrama: Jefatura Organizacional para Pensar fuera de los Silos (Jodes). El objetivo de esta jefatura es romper con los coto de caza que hace años vienen arruinando la productividad de la empresa. O sea, mis queridos gerentes, o se abren o los abrimos a patadas.

Finalmente, la decisión de mi predecesor de descentralizar la toma de decisiones no solo fue un fracaso sino que terminó con su gestión. A partir de este momento, todas las decisiones de gasto e inversión deberán llevar mi firma. Vamos a ver ahora cuánto papel se gasta cuando yo tenga que autorizar la compra.

Desde ya les deseo un gran año y sepan que mi oficina siempre está abierta para todos y todas. También sepan que desde que implementamos el open space (OS), es más fácil ver qué están haciendo y cómo están trabajando. Seremos exitosos si logramos estar comprometidos con la empresa y con líderes que MBWA y los pueda ver a todos por el OS y Jodes permanentemente para lograr llegar a los objetivos. Que estén bien y tranquilos, que se viene lo mejor. Firma: El CEO que llegó para quedarse".

Andrés Hatum es PhD y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella