Plan 2026: Mercado Libre invertirá US$3400 millones y tomará 1900 empleados en la Argentina

Mercado Libre anunció que este año invertirá US$3400 millones para expandir su operación logística, fortalecer su plataforma de comercio electrónico y profundizar el desarrollo de su ecosistema fintech en la Argentina. Como parte del plan, la compañía prevé incorporar 1900 nuevos empleados en distintas áreas estratégicas, en una apuesta por consolidar su crecimiento en el país.

La inversión -anunciada en el marco de la “Argentina Week 2026″, que se lleva a cabo en Nueva York, y que contó con la presencia del presidente Javier Milei, incluirá tanto bienes de capital como gastos operativos y estará enfocada en ampliar la infraestructura logística, mejorar la tecnología de la plataforma y expandir los servicios financieros de Mercado Pago. El objetivo es sostener el crecimiento del ecosistema digital de la compañía y ampliar su alcance en todo el territorio, precisaron en la firma fundada por Marcos Galperin.

“Vamos a ampliar nuestra infraestructura logística para llegar más rápido y mejor a cada punto del país y, al mismo tiempo, profundizar la digitalización financiera para promover mayor inclusión y acompañar el crecimiento de millones de personas y pymes”, señaló Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre en la Argentina.

Juan Martín De la Serna: "Vamos a ampliar nuestra infraestructura logística para llegar más rápido y mejor a cada punto del país" Alberto Brescia

Los fondos estarán destinados, principalmente, al desarrollo de nuevos centros de almacenamiento, la ampliación de la red logística y la mejora tecnológica de la plataforma de comercio electrónico.

Actualmente, la empresa emplea a más de 16.700 personas en la Argentina y más de 2,7 millones de pymes y emprendedores locales venden a través de su plataforma.

La empresa también destacó su contribución fiscal. Durante 2025, Mercado Libre aportó US$1999 millones en impuestos en la Argentina, el nivel más alto registrado por la compañía en el país.