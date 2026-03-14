20° edición de Expoagro. Cuáles fueron las novedades en maíz y girasol del plot de NK Semillas

En un stand renovado, la marca desplegó el porfolio más completo y competitivo demostrando innovación constante y compromiso con los productores.

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Si hay algo que define la presencia de NK Semillas en Expoagro, año tras año, es su apuesta por la innovación y la renovación constante, tanto en el lanzamiento de productos como en la actualización de servicios pensados para cada productor. Con foco en maíz, girasol y soja, los visitantes pudieron conocer de primera mano las novedades de la marca y, sobre todo, observar el rendimiento de sus materiales.

Y en la 20° edición de la muestra, la marca amplió su propuesta con un stand renovado, nuevos espacios para charlas técnicas y más tips de manejo para los tres cultivos. “Para NK, Expoagro fue el escenario del relanzamiento de la marca en 2020 con plot propio y una propuesta renovada basada en genética y biotecnología desarrolladas para los productores de todo el país. Hoy, Expoagro es el punto de encuentro clave para presentar nuestras propuestas de valor y fortalecer el vínculo con los productores”, aseguró Francisco Pérez Brea, Gerente de Marketing en NK.

En un stand renovado, la marca desplegó el porfolio más completo y competitivo demostrando innovación constante y compromiso con los productores.

Variedades de maíz

El plot de maíz exhibió híbridos como el nuevo NK 825 VIPTERA3 CL y el clásico NK 842 VIPTERA3, dos materiales de excelente performance en fechas de siembra temprana y tardía. El NK 825 VIPTERA3 CL se recomienda por ser el híbrido de mayor potencial de rendimiento, más la tecnología CL para el control de malezas.

“Llevamos este híbrido a Expoagro porque está posicionado a todo el rango de ambientes y demostró su buen desempeño en diversos ensayos la campaña pasada. Para siembras tempranas, este material ofrece destacada performance en todo el rango de índices ambientales contra los principales competidores y, para siembras tardías, aporta estabilidad sumado al sobresaliente comportamiento frente a quebrado y vuelco”, explicó Andrés Caggiano, Gerente de Desarrollo de Producto en NK.

“Conversaciones que rinden”: una experiencia completa para seguir acompañando al campo con innovación y digitalización.

El plot de maíz exhibió además el NK 842 VIPTERA3, el híbrido de mayor adaptabilidad y de muy buen potencial dentro del rinde. Es un material que sigue demostrando su estabilidad en todas las zonas productivas, su destacada performance en fechas de siembra tardía en ciclo corto y su muy buen comportamiento a Spiroplasma. Se sumaron el NK 835 VIPTERA3 y el NK 855 VIPTERA3 cuya experiencia fue muy buena para aquellos productores que sembraron ambos híbridos por su alto potencial y adaptabilidad.

Novedades en girasol

Fiel a su impronta innovadora, NK también tuvo novedades en girasol con el lanzamiento del NK 3949 CL, un nuevo híbrido que llega para levantar los pisos de producción por su excepcional respuesta en sistemas con manejo defensivo.

“El salto genético de la marca lo da el nuevo NK 3949 CL, un híbrido con un perfil sanitario completo y que tiene la mejor adaptación a todas las zonas girasoleras. Su buen comportamiento en ambientes de bajo potencial de rinde lo convierte en una buena alternativa para recomendar en la región norte del país. Es un material superador al SYN 3939 CL, que se venía recomendando para ambientes de media-baja del Norte”, afirmó Andrés Caggiano.

El nuevo girasol NK ya está disponible para acompañar a los productores en la próxima campaña.

El plot de girasol también mostró las virtudes y resultados de ensayos del NK 3979 CLHO, que ofrece el mayor rendimiento para el segmento alto oleico, y del NK 3969 CL que se destaca por ser el híbrido con el mayor potencial de rendimiento del mercado para el segmento linoleico.

Alto potencial en soja

Además, el plot de soja tuvo dos variedades nuevas como la 37x26 E STS NK y la 62x26 CE STS NK junto a los materiales clásicos del porfolio como NK 52X21 STS y la 47x24 E STS NK que se recomienda por su altísimo potencial, buen perfil sanitario y agronómico, combinando las tecnologías Enlist® y STS para el manejo de malezas difíciles.

Ensayos, innovación y digitalización

Por otra parte, NK Semillas también tiene en Expoagro Estaciones de Cultivo, que este año contaron con demostraciones de manejo variable y densidad a través de ensayos de maíz y girasol.

“Los ensayos de maíz demostrarán estrategias de compensación para mejorar los rendimientos si hay bajo nivel de plantas dentro del lote. Por ejemplo, hubo un ensayo de 20 mil plantas del NK 842 VIPTERA3 para demostrar cómo compensan los maíces del porfolio si se siembran en ultra o baja densidad. Se mostró la plasticidad reproductiva del híbrido que, en baja densidad, puede aportar una segunda espiga. Los ensayos de girasol tuvieron dos fechas de siembra para demostrar cómo llegan los híbridos a su período crítico y su sanidad foliar”, agregó Caggiano.

Además de la propuesta genética, los productores encontraron en la actualización del Sistema NK y la plataforma Cropwise, más soluciones integradas según la realidad de cada lote.

Además de la propuesta genética, los productores encontraron en la actualización del Sistema NK y la plataforma Cropwise, más soluciones integradas según la realidad de cada lote. Estas herramientas digitales permiten gestionar y optimizar las dosis de semillas e insumos de cada cliente logrando una producción más rentable como sostenible.

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