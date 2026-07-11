Caminos y Sabores: ya tiene récord de visitantes la feria gastronómica por excelencia en el país

La tercera jornada de la vigésima edición de Caminos y Sabores abrió este sábado con una nutrida convocatoria en un día de gran expectativa por la previa del partido de la selección argentina en cuartos de final de la Copa del Mundo durante la noche. En Exponenciar, la firma encargada de la organización, sostuvieron que asistieron 20.000 personas el primer día y 25.000 el segundo. Hoy también se estimaron 25.000 asistentes en su nueva sede: BA Ferial en Costa Salguero.

“La experiencia viene siendo muy buena para nosotros: estamos en nuestra casa con nuestro producto. En búsqueda de nuevos horizontes y un plan estratégico de crecimiento en exposiciones, ganamos la concesión del exCosta Salguero, lo que hoy es BA Ferial. Por eso estamos doblemente contentos”, dijo Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, a LA NACION.

Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar Pilar Camacho

Schvartzman remarcó: “En este aniversario tenemos récords de público: hay un 30% más respecto al año pasado. Además, este es nuestro día más fuerte y, hablando con muchos expositores, se está vendiendo mucho más que en otros momentos”.

“Una de las características que tenemos es ese toque boutique: uno encuentra cosas que no están en los supermercados y ves a la gente saliendo con el chango o la valijita”, destacó el ejecutivo de Exponenciar. Subrayó: “Personalmente, de acá me llevo todos los productos que me duran un año y no es que soy solo yo: tenemos productos de autor que compiten con el mundo y todos vienen a buscar eso”.

En este contexto, hoy concurrió a la feria el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, quien recorrió el renovado stand de su provincia en el Camino del Turismo y la Tradición. “Poder participar con un puesto más grande en la feria gastronómica más importante del país entusiasma a emprendedores y productores locales a la vez”, afirmó el mandatario provincial a LA NACION. “Ellos son los que levantan la vara y jerarquizan la producción puntana estando en una feria acá en Buenos Aires”, agregó.

Los visitantes de Caminos y Sabores asisten con sus carritos de compras Pilar Camacho

“A esta edición vinieron 18 provincias y cada una trae entre 25 y 48 productores. También está la Nación, que está aportando con un stand del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca”, dijo Schvartzman.

En cuanto a la nueva sede, Schvartzman detalló: “El jefe de Gobierno Jorge Macri decidió licitar esta concesión estratégicamente, con la idea de que Buenos Aires sea receptora de eventos como este. La ganamos nosotros por 10 años y estamos haciendo una inversión fuerte por 20.000 millones de pesos para mejorar el predio. Vamos a demoler un pabellón para construir uno nuevo con terraza: pretendemos que sea emblemático. Queremos que uno piense en BA Ferial como en la Floralis Genérica o el Obelisco”.

La yerba mate, protagonista

El Camino de las Infusiones, con la yerba mate a la cabeza, fue uno de los espacios más concurridos de la jornada. En este pabellón, los emprendimientos se establecieron con la intención de mostrar los diferenciales en sus productos. De esta manera, pretenden generar una clientela que pueda y prefiera pagar un precio un poco más elevado por el producto.

La yerba mate, protagonista de Caminos y Sabores 2026 Pilar Camacho

“Desde el principio teníamos que diferenciarnos de alguna manera, entonces nos planteamos tener una yerba de calidad, entendiendo que no podíamos competir en el precio de la góndola. También fuimos armando distintos packagings con una estética que comunique el hecho que no usamos plástico y que nuestros envases son reutilizables”, contó Lucía “Uchi” Armendáriz, de la yerba mate Fronteras a LA NACION.

Para recordar, la actividad de la producción yerbatera fue desregulada por el Gobierno. El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), por ejemplo, perdió la potestad de fijar precios para la materia prima. Los productores de las chacras dicen que los valores cobrados cayeron a niveles que complican su funcionamiento. El Gobierno, en tanto, ha destacado que hubo una merma de los precios al público con su medida.

Sobre el contexto de los productores, Armendáriz manifestó: “Es un desafío, el precio de la materia prima está muy bastardeado y nosotros lo consideramos en nuestra cadena. Por eso nuestro medio kilo está a 6000 pesos, el doble que otras marcas, pero el negocio tiene que funcionar con todos adentro. A veces es difícil competir y que la gente crea en lo que hacemos, pero apuntamos a un público que nos quiere entender”.

Otro caso es la yerba Don Omar, marca que hace 20 años produce y exporta a Medio Oriente y Europa y la cual hace seis años se ubicó en el mercado interno. “Empezamos a hacer un sondeo de mercado y bajamos nuestro producto al mercado interno, porque nos dimos cuenta que nuestra yerba, con un año de estacionamiento y secado a leña, tiene su diferencial de calidad”, explicó su representante, Yanin Kassab.

Don Omar, el emprendimiento yerbatero que exporta a Europa y Medio Oriente Pilar Camacho

“Para nosotros, al haberse desarticulado el Instituto Nacional de la Yerba Mate el precio de la yerba se quedó atrás. Tenemos un montón de costos fijos de la producción que aumentan y el costo de venta no nos permite recuperar la inversión: ahí es donde está el problema. La realidad es que, hoy en día, el fuerte nuestro es la exportación porque si no vamos a pérdida“, resumió Kassab.

Fernando Puzzo es parte de una red de productores en Misiones, que desde 2023 tiene su propia marca, Zapecá, con la que exporta a Canadá: “Cultivamos de manera orgánica bajo los árboles nativos de la selva, al lado de una zona protegida. Tenemos una certificación agroecológica de la provincia”, explicó y sumó: “Lo que buscamos es que los privados podamos conservar la selva paranaense produciendo”.

El stand de la yerba mate de selva Zapecá, de Misiones Pilar Camacho

“Como somos productores empezamos muy de abajo, de manera asociativa, y estamos en dietéticas y tiendas especializadas con otros productos de calidad en varios barrios de la Ciudad. Todavía no tenemos el volumen para llegar a los grandes supermercados”, reconoció Puzzo.

Para destacar, hoy, en el marco de Caminos y Sabores, el premio a la mejor yerba mate de la feria se lo llevó Yamila Cámpora, con la marca I Love Mate. “Este proyecto nació por mi hija, que me propuso hacer una marca juntas. Venimos de una familia de productores y lo más importante es nuestra filosofía: ofrecer una yerba de calidad respetando el medioambiente. Por eso nuestro diferencial es hacerlo sin humo y con el secado a gas, por lo que tiene un sabor auténtico”, relató Cámpora a LA NACION tras la premiación.

Yamila Cámpora y su hija, ganadoras del premio a la mejor yerba de Caminos y Sabores Pilar Camacho

La vigésima edición de la feria Caminos y Sabores, con 500 stands dedicados a alimentos regionales, bebidas, artesanías y propuestas turísticas y de las economías regionales estará abierta hasta mañana domingo.