“Escena devastadora”: investigan la impactante muerte de 2000 pollos

SANTA FE.- Un productor avícola radicado en la ciudad de Recreo, departamento La Capital, 17 kilómetros al norte de esta ciudad, denunció la matanza de 2000 pollos de su criadero. Admitió que lo sucedido le genera una pérdida millonaria y aseguró que tres perros, que según dijo pertenecerían a una vecina, fueron los autores de la “masacre” de las aves. La cantidad de 2000 ejemplares es provisoria porque un millar más de aves morirán por las heridas recibidas o serán sacrificadas.

El productor fue identificado como Ariel Carnevale, propietario del establecimiento dedicado a la cría de pollos ubicado en la intersección de las calles 9 de Julio y 25 de Mayo, al norte del municipio. El hecho ocurrió durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, en momentos que la zona era azotada por un temporal de viento y agua.

Según trascendió, los perros de la zona habrían ganado el interior del criadero y se desconoce el tiempo que permanecieron en el lugar concretando un hecho pocas veces visto en la región. El lunes, alrededor de las 7, Carnevale y un grupo de empleados del lugar ingresaron para recorrer el sector de cría y en el galpón 3 se encontraron con un panorama difícil de comprender. “Era una escena devastadora”, comentó el productor a la prensa.

Del relevamiento se estimó que alrededor de 2000 murieron y otro número importante quedó con heridas de diversa consideración por el supuesto accionar de los canes. Superado el impacto de lo observado en su establecimiento, el productor radicó la denuncia en la Comisaría 16° de esa ciudad, desde donde como primera medida se dispuso el envío de una brigada de la Policía Ecológica que se hizo presente en el establecimiento y confeccionó las primeras actuaciones.

Posteriormente, los hechos fueron informados a la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en turno, por lo que el organismo judicial ordenó además la presencia de un médico veterinario para establecer la causal de muerte de los animales.

Fuentes judiciales aclararon a este medio que tras los resultados de los primeros informes las actuaciones se tramitarán en el marco del Código de Faltas de la provincia ya que se estima que pudo haber una infracción al artículo 98 de la Ley 10.703, que sanciona la Omisión de Custodia de Animales. Un dato que señaló el propio damnificado indica que el 9 de mayo de 2024 la propietaria de los animales firmó un compromiso de cuidado y control de los perros, que por entonces habrían provocado algunos daños menores en el lugar. Dicha norma establece que quien deje animales en lugares abiertos sin tomar precauciones para evitar daños será reprimido con arresto de hasta 10 días o multa de hasta 3 Jus, que es una unidad de medida arancelaria y se utiliza para fijar honorarios y tasas judiciales.

Esta misma semana sería citada a declarar la propietaria de los animales que supuestamente ocasionaron la matanza de aves. Interviene en la causa la fiscal de Flagrancia del MPA, Yanina Tolosa.