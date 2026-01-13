Acuerdo Mercosur-Unión Europea: para las economías regionales es clave cómo se repartirán las cuotas

CORDOBA.- Son varias las economías regionales argentinas y sectores específicos de la agroindustria con expectativas positivas respecto de las oportunidades que, tras 25 años de negociaciones, se abrirán con el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. La asociación apunta a la creación de una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, con 720 millones de consumidores. Para tener validez, además de la firma en Asunción del Paraguay el sábado 17, debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y los de los países del Mercosur.

El pacto implica la eliminación progresiva de aranceles para la mayoría de los productos que comercian ambas regiones y promete impulsar inversiones y exportaciones, aunque también genera incertidumbres y debates en sectores productivos. Todos los sectores alcanzados esperan la letra chica del acuerdo.

Las economías regionales con base en la producción primaria son las que enfrentarán los cambios más significativos. En el caso de la soja y sus derivados -sector en el que la Argentina es uno de los principales exportadores globales- la proyección es que la eliminación gradual de aranceles podría mejorar el precio percibido por los productores en torno a 16 % en siete años y consolidar mercados para exportaciones de harina y pellets, que ya tiene 20% de su destino en la UE.

Como el acuerdo establece cupos específicos para productos considerados “sensibles”, la mayoría de los sectores agroindustriales espera cómo se distribuirán los volúmenes. Es así para carne bovina, carne aviar, carne porcina, arroz, maíz, sorgo, miel, quesos, leche en polvo, etanol y ovoproductos. Las cuotas son para el Mercosur en su conjunto y luego requerirán definiciones internas para su distribución.

El texto establece que el primer país en ratificar el acuerdo acceda al uso pleno de la cuota hasta que los demás completen sus procesos de aprobación.

En el caso de la carne bovina el esquema abrirá mercados europeos tradicionalmente restringidos por altos aranceles. El consultor Víctor Tonelli plantea que el acuerdo es una “excelente noticia” para el sector de ganados y carne vacuna.

“De forma inmediata el arancel sobre Cuota Hilton que es del 20% sobre valor puesto en UE pasa a 0%. Eso solo representara un ahorro muy importante para las 29.500 toneladas que componen la cuota. Adicionalmente, la Argentina el año pasado exportó cerca de 60.000 toneladas de peso producto, sumando a la Hilton unas 20.000 toneladas enfriadas y cerca de 10.000 toneladas congeladas”, dice.

Explica que, a partir de la instrumentación del acuerdo, se dispondrá de 66.000 toneladas sin arancel que debe asignarse a los cuatro países que integran el Mercosur. Tonelli advierte que aún no se consensuó la distribución en el bloque, “pero sigue sumando beneficios y valor”.

Una producción de arroz en Entre Ríos

Para el arroz, el presidente de Proarroz, Hugo Müller, no espera un impacto significativo, ya que la cuota libre de aranceles acordada es de 60.000 toneladas para todos los países del Mercosur, cuando la UE exporta unas cinco millones de toneladas.

En tanto, el director ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Agrícolas (CEPA), Carlos Sinesi, sostiene que las 180.000 toneladas asignadas para la carne aviar (repartidas en partes iguales entre con y sin hueso) es “bueno, porque hasta ahora solo teníamos 3000 toneladas sin arancel por la cuota Uruguay, aunque vendemos alrededor de .000 toneladas anuales a la UE”.

“Es una oportunidad -agrega-, pero hay que esperar que todos los parlamentos europeos y los cuatro congresos del Mercosur lo aprueben. El crecimiento de la avicultura en los últimos años está dado por la exportación, con lo cual lo que sumemos estará muy bien”.

Lucas Martínez, presidente de la Asociación Argentina de Apicultores, precisa que la Argentina hoy tiene 17% de arancel para ingresar a la UE que es el segundo mercado de destino de la miel local, después de Estados Unidos. Con lo que la importancia es clave, en especial porque allí van nuestras mieles oscuras. También es significativo para Uruguay y Brasil porque por la imposición de aranceles que le hizo (Donald) Trump busca nuevos mercados”.

Producción de miel shutterstock - Shutterstock

Las mieles oscuras son elaboradas a partir del néctar de flores de diferentes especies, entre las que destacan los árboles autóctonos como el quebracho, el tala y el mistol; se distinguen por su sabor intenso y complejo, con notas a madera, caramelo, especias y frutas secas.

Etanol, tirantez

Desde el Centro Azucarero, seguirán con atención cómo se repartirá la cuota de etanol renovable establecida en el acuerdo. La apertura es progresiva en un período de cinco años. Comienza con 108.000 metros cúbicos en el primero para terminar con 650.000 en el último. “Habrá que ver cómo se distribuyen esas cantidades”, dicen desde la institución.

Ni bien el Consejo Europeo aprobó el acuerdo, la organización ePURE, que representa a los productores europeos de etanol renovable, cuestionó que, de ratificarse el tratado en estos términos, los integrantes del Mercosur podrán duplicar sus exportaciones anuales a la UE desplazando a los locales y sostienen que se pondrían en riesgo a las biorefinerías que abastecen a los mercados de energía, alimentos e insumos químicos y que forman parte de la estrategia climática europea.

A su vez, para la industria vitivinícola, el pacto es “muy positivo” ya que la Argentina produce más de lo que consume en el mercado interno, cuyas exportaciones aumentaron pero faltan acuerdos comerciales. Solo lo tenemos con el Mercosur", detalla Milton Kuret, gerente general de Bodegas Argentinas.

Añade que habrá que seguir trabajando “fuerte” para cuando se iguale la cancha y haya que competir de igual a igual con los europeos. “Insertarnos en el mundo requiere de tener la competitividad necesaria -puntualiza-. También es importante desde el punto de vista marcario, de las Indicaciones Geográficas (IG). Venimos negociando hace tiempo porque tenemos nombres que son los mismos de la UE ya que los emigrantes los trajeron".

Respecto de los lácteos, Ércole Felipa, titular del Centro de Industriales Lecheros, advierte que la misma situación se da con los quesos, en donde será clave la definición de lo que pasará con las denominaciones de origen. “Hace mucho que se viene debatiendo el punto, sin encontrar soluciones”, dice.