Afirman que la carne volverá a aumentar, pero no por la flexibilización del cepo

CORDOBA.- Los analistas y frigoríficos esperan los detalles de la decisión del Gobierno nacional de flexibilizar las restricciones para la exportación de carne a China -el mayor comprador- a partir del lunes, aunque admiten que era una salida “esperable” y que tendrá efectos positivos. No descartan una suba de precios internos a fin de año, pero no por la flexibilización del cepo sino por otros factores como el menor encierre de hacienda para engorde, costos que impactan sobre toda la cadena y cuestiones estacionales. En junio pasado, en pleno cepo la carne subió un 7,7% y luego acumuló una baja de 2,3% en julio y agosto último.

“Si lo que se resolvió es sólo ‘ampliar’ el cupo de exportaciones de vaca conserva a China, manteniendo las restricción de exportación del 50% de lo exportado en el segundo semestre para otras operaciones -describió a LA NACION el economista del Ieral Juan Manuel Garzón-, el Gobierno afloja el torniquete pero sin eliminarlo; se trata de un avance, pero que luce insuficiente para recuperar la libertad de comercio y la confianza de quienes invierten en producción de hacienda y carne”.

Planteó que el esquema de comercio administrado que aparentemente seguiría vigente conlleva efectos negativos que se encuentran muy demostrados en la experiencia histórica: a) reduce la competencia entre empresas (”no pueden entrar nuevos jugadores, los que están no tienen incentivo a ser más eficientes dado que no pueden incrementar su participación de mercado”); b) genera burocracia y posibilidades de corrupción; c) induce conductas de búsqueda de “rentas” por parte de los exportadores (ampliaciones de cupos) y d) impide la planificación a mediano y largo plazos.

Jorge Ingaramo, exsubsecretario de Economía Agraria de la Nación, señaló a este medio que lo anunciado favorece internamente a los tamberos y criadores y a que haya un mayor engorde de la vaca conserva (el animal que llegó al final de su ciclo productivo), aunque indicó que no aparecerá en el corto plazo “mucho más volumen” en el mercado del que ya había.

En lo que hace a las exportaciones, repasó que entre enero y agosto pasado cayeron en dólares 2,6%: “No se aprovechó la suba de casi el 30% que hubo en los precios internacionales. Es una buena medida que había que tomar porque en el consumo interno la vaca conserva -salvo para hamburguesas, chorizos y salchichas- es muy bajo”.

Ingaramo subrayó que hay que tener en cuenta que el precio local siempre tiende a subir en diciembre pero que, “de ninguna manera”, se vinculará con la decisión de la Rosada. “Está atado al desaliento a los feedlots (establecimientos de engorde a corral que tuvieron menor ocupación); lo que pueda pasar tiene que ver con el precio de maíz, el escaso encierre en hotelería y el alza estacional del consumo en esa época del año”, señaló.

Buscar soluciones

Para Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), la medida que se instrumentará desde el lunes es una “solución” para aquellas empresas que habían hecho inversiones para comenzar a operar afuera y que estaban impedidas de hacerlo.

En esa línea mencionó a los frigoríficos Coronel Moldes y Bustos y Beltrán que esta semana presentaron el pedido de asignación de cupos a través de la plataforma electrónica para ese fin. Respecto de los cortes que se habilitaron, Urcía consideró que era la “solución natural” porque el “impedimento instrumentado carecía de racionalidad”.

Mariano Grimaldi, presidente del frigorífico cordobés Logros -que hace envíos a China- espera a conocer la letra chica del anuncio: “Queremos saber si habrá cuotificación, cupos, qué cortes entran. No teníamos nada y ahora tenemos esto que es bueno; una lástima haber perdido la oportunidad de los buenos precios”, apuntó a este diario.

La medida se suma al cupo extra de 3500 toneladas habilitadas para Israel hace una semanas, además de las cuotas para Europa y los Estados Unidos asignadas al país sin restricciones.