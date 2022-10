Agricultura dio detalles de la ampliación de una medida para la siembra

escuchar

El secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, le dio detalles a la Mesa de Enlace sobre la ampliación de una ayuda a pequeños productores para la siembra de soja y de maíz.

Ayer, el ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó que el Gobierno oficializará una medida para incentivar la siembra en medio de la sequía. Tras el dólar soja, que permitió la liquidación de unas 14 millones de toneladas de la oleaginosa por más de US$8100 millones, el Gobierno había destinado $40.000 millones para quienes hacen hasta 200 hectáreas con soja y 100 hectáreas con maíz. Esto para que puedan afrontar costos en semillas y fertilizantes, por ejemplo.

Hoy, tras el encuentro con la dirigencia de la Mesa de Enlace, se conoció que la ayuda en soja será para hasta 400 hectáreas, mientras se mantendrán las 100 para maíz. Para acceder al beneficio los productores se deberán anotar en la AFIP y la ayuda tomará la forma de un aporte no reintegrable con $20.000 por hectárea para maíz y $6500 por hectárea para soja.

Según se explicó, estos montos corresponden a aproximadamente el 40% de lo que se invierte por hectárea en los cultivos. Al aporte no reintegrable no se podrán sumar quienes hayan participado del dólar soja, que había creado un mecanismo de liquidación con un tipo de cambio a $200, ni quienes mantengan más de 15% de stock de la oleaginosa.

Si bien la medida inicial contó con $40.000 millones, podría ser mayor con la ampliación. Incluso no se descarta que se sumen productos de economías regionales.

En el encuentro Bahillo estuvo acompañado de funcionarios de su cartera. En tanto, por las entidades asistieron Carlos Odriozola y Marcos Pereda, secretario y vicepresidente primero de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro; Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA) y Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Reacciones

Luego del encuentro, los ruralistas se refirieron a lo presentado por el funcionario. “Esto no soluciona los problemas estructurales del sector; sabemos que hoy el diferencial cambiario sigue siendo el punto de ajuste fundamental, justamente con las retenciones y la falta de políticas. Obviamente, no se puede negar que esto es un aporte que, de alguna manera, ayuda al bolsillo del productor, pero no soluciona los problemas estructurales. Y no lo decimos por una cuestión de capricho, sino porque los números no cierran y, sobre todo, por una situación climática como la que estamos viviendo, que cada día se agrava más y complica mucho más la situación”, dijo Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), tras la reunión con Bahillo.

Por su parte, Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), evaluó: “Se va a hacer una inscripción voluntaria de los productores en la que tienen que cumplir ciertos requisitos, como no haber vendido durante el dólar soja y no tener más del 15% de tenencia de producción. Este tema nosotros queríamos que se reviera porque se van a dejar a productores chicos afuera con muy poco vendido o haberse aprovechado del beneficio del dólar soja. Lo que viene a hacer esto es equiparar a los que no vendieron durante el dólar soja para que puedan sembrar en la próxima campaña”.

Temas RetencionessojaMaízActualidad