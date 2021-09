Alertan que faltan agroquímicos por restricciones a la importación

En la puerta de entrada de la generalización de la campaña de granos gruesos (ya empezó la siembra de maíz y el mes próximo la de soja), en la industria de agroquímicos hay preocupación por los inconvenientes que, alertan, vienen agravándose desde hace un año y medio por las distintas medidas que afectan las importaciones por el lado del acceso a los dólares por parte de las empresas. Advierten que ya hay escasez de algunos productos.

Si bien las importaciones no están prohibidas, el Gobierno se ampara en las licencias no automáticas para demorar la liberación de los embarques que se encuentran en el puerto. Mientras tanto, y con gran incertidumbre, las compañías hacen malabares con las entregas pautadas con sus clientes.

Según indicaron fuentes de la industria, la decisión del Banco Central (BCRA) de complejizar el acceso a dólares oficiales para importación a empresas que tienen cuentas declaradas en el exterior llevó a que varias compañías de agroquímicos frenaran sus ventas. Consultadas sobre la inquietud de las empresas, fuentes del BCRA respondieron: “No hay registrado ningún inconveniente”.

En la actualidad, varios de los principales jugadores del mercado tienen problemas de abastecimiento. Algunos ya no tienen stock de algunos productos necesarios y estratégicos, como herbicidas preemergentes de soja. Vale recordar que algunos herbicidas necesariamente deben ser aplicados en tiempo y forma, en períodos muy cortos desde la fecha de siembra. Luego de esto, no es recomendable aplicarlo, con lo que conllevaría a perder el año productivo. “Los tiempos del campo no son los de la política”, dicen en la industria.

“En un principio eran 30 días de atraso, luego fueron 60 días y ahora vamos 90 días sin tener respuesta positiva. El Gobierno debe entender que hay planes comerciales y productivos en curso”, describió a LA NACION una fuente del sector consultada con problemas para importar.

En este sentido, hay quejas porque no existen reglas de juego claras, ni patrones de trabajo, ni un común denominador para saber como manejarse hacia adelante. “Al menos en la época del exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, nos decían que compensemos la importación de agroquímicos con exportaciones de granos u otros productos. Pero ahora no hay ni eso, no hay una lógica de liberación para que uno pueda manejarse”, detallaron.

Según informaron, se comenzaron a dar de baja pedidos de clientes. Tanto los productos en bidones, como subproductos que llegan a granel para fraccionarse tienen problemas. Solo estaría disponible la materia prima que se formula en el país.

Podría haber un impacto sobre la producción por las medidas restrictivas

Algunas empresas consultadas por este medio contaron que tuvieron “meses de sequía de aprobación de importaciones en junio y julio” pero en agosto se liberó muy poco. A otras, en cambio, el mes pasado no les liberaron “ni siquiera un litro de producto”.

“Recién el 31 de agosto nos liberaron algo, pero sin un orden de prioridad. Es decir, liberan embarques, desconociendo las necesidades del mercado. Por ejemplo, el tratamiento de semillas se debe hacer ahora. Si bien los inoculantes se producen acá, subproductos como ser fungicidas ya faltan”, explicó la fuente.

En este contexto, la industria en su conjunto está frente a un escenario complicado que afectaría de manera directa la producción de la próxima campaña. Las empresas indican que los productos van a llegar desfasados y serán con un vencimiento más acotado.

“El productor está con la tranquera abierta esperando su producto que no sabemos si lo va a tener y tampoco tiene alternativa porque la falta de productos lo tienen todas los importadores”, sostiene.

“Vamos a perder la confianza de los clientes. Con este panorama, casi que es preferible que digan que no van a liberar los productos, así podremos planificar y decirle a nuestros distribuidores que no van a contar con la mercadería”, añadió otra fuente.

Ante una consulta, empresas distribuidoras de Buenos Aires ratificaron lo dicho por las firmas que operan en el sector y señalaron que “hay faltantes en el canal de distribución”.

“Es un problema que lo venimos advirtiendo y más próximo a la campaña sabíamos que se iba a presentar más complejo. Los productos formulados importados son los que presentan mayor dificultad”, señalaron.

Según contaron fuentes del mercado, algunos de los productos que ya faltan son metsulfuron, paraquat, glifosato, clearsol, fluorocloridona, sulfentrazone, bromoxinil, heat, 2,4 D, entre otros tantos. “Están en la aduana pero no se liberan. También hay problemas en especialidades, caso productos para la papa o el arroz”, describieron.

Si bien en un principio las empresas y cámaras del sector tenían conversaciones con funcionarios para informarse de cómo iba a ser la mecánica y despejar dudas, en los últimos tiempos no hay respuestas.

“En abril pasado, en una de las charlas con el Gobierno, los funcionarios nos plantearon en ese momento que en ese primer cuatrimestre se había comprado el doble comparado al año 2020. Era verdad que se habían anticipado compras de los insumos por la pandemia y por no saber que podía pasar, pero ahora estamos peor que el semestre pasado”, aseguró.

Otra fuente consultada detalló que la situación con los proveedores del exterior se hace insostenible. “Estos proveedores son los que financian las operaciones, las empresas necesitamos mostrar un gesto de que podemos comenzar a pagar estas deudas para no poner en peligro las líneas de crédito que tenemos actualmente y poder mantener activa la fábrica y consecuentemente la posibilidad de abastecer al mercado local”, dijo una fuente empresaria.

“El 2022 no va ser un año fácil, estará aun más complicado que este. Estaríamos más que optimistas si lo vemos igual al 2021”, cerró una fuente.