Los buenos rindes que se avizoran para los granos gruesos argentinos están siendo verdugos de los precios. “Hay una expectativa de recuperación de la cosecha de soja a 48-50 millones de toneladas, versus los 25 millones de 2023, y lluvias en Brasil. En maíz, la Argentina pasaría de 35 a 55 millones de toneladas, que se sumarían al récord de la última cosecha de Estados Unidos, que superó en 40 millones a la previa. Estos factores derivaron en precios con tónica bajista, sin elementos alcistas a la vista”, dice Sebastián Olivero, responsable de Commodities de StoneX.

En detalle, la producción de soja de Sudamérica podría crecer 25 millones de toneladas respecto del ciclo anterior si se confirman las estimaciones de cosecha argentina y si continúan las lluvias que comenzaron hace 15 días en Brasil. El país vecino podría recolectar unos 150 millones de toneladas, por debajo de los 163 millones proyectados inicialmente, pero, indudablemente, un volumen importante.

Esta situación más holgada determina que “los fondos viren a posiciones vendidas y que los compradores operen con más comodidad que cuando había mayores dudas sobre la evolución de la campaña brasileña”, asevera Olivero.

Soja a menos de US$300

Las precipitaciones en Brasil también vienen bien para los maíces tempranos y para los tardíos de la safrinha. “Los analistas prevén una cosecha de 118 millones de toneladas, versus los 137 millones del año pasado, principalmente por una reducción de área a raíz del incremento de costos”, admite Olivero. Pero esa merma será compensada por los muy buenos rindes que se esperan en nuestro país.

En octubre de 2023, para la época de cosecha argentina, el Matba Rofex ofrecía US$338 por tonelada de soja para el contrato mayo 2024 y US$191 para el maíz abril. A principios de esta semana se conseguían 297 y 177 dólares por tonelada, respectivamente.

A estos precios, los productores que no tomaron posiciones en 2023 están muy remisos a vender. No les atraen esas cotizaciones en dólares y no descartan que en otoño el Gobierno se vea obligado a hacer una nueva corrección del tipo de cambio oficial. Entonces, “están esperando un poco para ver la evolución de la economía argentina, la marcha del clima y de las lluvias en Brasil, y la seguridad o no de cosechar la mercadería, en un verano que muestra riesgos de tormentas y vientos fuertes”, concluye el consultor.