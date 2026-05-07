Con más de 1800 cabezas: el MAG realizó su tercer remate de exportación y se consolida una importante referencia de precios

Este miércoles, el Mercado Agroganadero (MAG) realizó su tercer remate especial televisado de hacienda con destino exclusivo a la exportación, una modalidad que empieza a ganar espacio dentro del negocio ganadero y que busca consolidarse como un canal específico para este tipo de operaciones, con valores de referencia propios para la actividad exportadora.

Según dijeron en la entidad, la jornada se desarrolló en un contexto donde la exportación continúa demandando hacienda pesada y de calidad, principalmente novillos y vacas con destino a distintos mercados internacionales. Informaron que en esta edición se comercializaron 1848 cabezas.

Si bien la oferta mostró una caída respecto de las ediciones anteriores, en el MAG explicaron que la menor disponibilidad estuvo vinculada al inicio de la faena kosher prevista para la próxima semana.

“La oferta presentó una merma respecto de las ediciones anteriores, situación vinculada principalmente al inicio de la faena de hacienda kosher previsto para la próxima semana”, señalaron.

“El remate mantuvo una dinámica comercial activa, con participación de varias casas consignatarias”, indicaron

Esa situación redujo “momentáneamente la disponibilidad de animales dentro de las categorías destinadas a exportación”. A pesar de esa menor cantidad de hacienda, la subasta mantuvo una operatoria fluida y activa. “El remate mantuvo una dinámica comercial activa, con participación de varias casas consignatarias”, indicaron.

Detallaron que la oferta estuvo integrada por distintas categorías destinadas a mercados externos. Entre ellas se destacaron “novillos Hilton y no Hilton, vacas y vaquillonas con destino europeo”. En el MAG remarcaron que, tras tres subastas consecutivas, la herramienta comercial empieza a consolidarse dentro del negocio exportador de carnes. “A tres remates de su puesta en marcha, el esquema comienza a mostrar continuidad operativa, una creciente participación de toda la cadena productiva y una mayor presencia de frigoríficos exportadores, operadores comerciales e industriales”, afirmaron.

En ese contexto, señalaron que el escenario internacional continúa sosteniendo la demanda de determinadas categorías de hacienda pesada. “La exportación continúa demandando hacienda pesada y de calidad”, destacaron.

“La exportación continúa demandando hacienda pesada y de calidad”, destacaron en el MAG

El esquema de comercialización sigue funcionando bajo la modalidad de venta por kilo gancho, con retiro directo desde el campo y transmisión en vivo a través de distintas plataformas.

Como parte de las herramientas comerciales impulsadas para fortalecer este canal específico, el Banco Provincia de Buenos Aires volvió a “acompañar la operatoria con líneas de financiamiento para frigoríficos exportadores a 90 días mediante Procampo”.

Precios

En cuanto a los precios obtenidos durante la jornada, los novillos UE Hilton registraron valores de entre $8100 y $8200 por kilo gancho. En tanto, los novillos UE no Hilton se comercializaron entre $7570 y $8200 por kilo gancho. Para las vaquillonas UE no Hilton, los precios oscilaron entre $7570 y $7670. En el caso de las vacas UE Hilton, las cotizaciones fueron de entre $6700 y $7100 por kilo gancho. Por su parte, las vacas UE no Hilton alcanzaron valores de entre $6700 y $6850.

En el MAG resaltaron que la continuidad mensual de estos remates apunta a generar previsibilidad para toda la cadena exportadora. “Con tres ediciones consecutivas realizadas, el MAG consolida una frecuencia mensual para este tipo de operaciones, con el objetivo de generar previsibilidad comercial y construir una referencia para la hacienda destinada a exportación”, indicaron.

Adelantaron que ya comenzaron los trabajos para la próxima subasta prevista para junio. “Desde el mercado ya se comenzó a trabajar en la próxima edición prevista para el primer miércoles de junio”, señalaron. Además, convocaron a remitentes y consignatarios a preparar la hacienda destinada a la nueva edición y comenzar con la filmación de la hacienda destinada al próximo remate.

El sistema continúa operando bajo venta por kilo gancho, con retiro directo desde el campo y transmisión en vivo.