Hizo 600 kilómetros para conseguir un insumo preciado y no dejar de trabajar

“Haceme la gauchada”, le dijo Osvaldo Recchi, contratista rural a un estacionero de Arminda, a 40 kilómetros de Rosario, para que le guarde gasoil. Del otro lado escuchó un sí, se subió a la camioneta y, con un acoplado tanque atrás, partió hacia esa localidad. Hizo unos 300 kilómetros. La misión: traerse 2000 litros del combustible para continuar con la cosecha de soja en la zona de Cañada Seca, en el partido bonaerense de General Villegas.

Recchi partió de viaje a las 4 de la mañana y regresó a la zona donde tiene el “campamento”, como llaman los contratistas al lugar donde se asientan con las máquinas para trabajar, ya pasado el mediodía de hoy. Entre ida y vuelta hizo 600 kilómetros. Todo por el gasoil para no detener el servicio de cosecha.

“Todavía no me pasó de tener que parar (la cosecha)”, señaló el contratista, pero alertó que el combustible que consiguió le alcanza para hoy y mañana. Si no aparece más gasoil, no tendrá otra opción que dejar de cosechar en el lugar donde lo contrataron para hacer eso. Recchi tiene dos cosechadoras. Su hijo Fernando está trabajando con una máquina hacia la zona de Rufino, Santa Fe.

¿Por qué tuvo que hacer tantos kilómetros? Según contó a LA NACION, en la zona no había gasoil. Ni en Cañada Seca, Laboulaye (Córdoba) ni en Rufino.

“Ahí conseguí (por Arminda) porque el estacionero había recibido”, señaló el contratista. De esta manera, logró que con el combustible que tiene pueda seguir trabajando.

Hasta antes de tener que viajar, Recchi contó con la buena voluntad del dueño del establecimiento donde está cosechando. “Tenían gasoil y me prestaron”, señaló. En rigor, en ese campo postergaron una siembra de pasturas para darle el combustible al contratista para que pueda seguir con su tarea.

Situación crítica

“Se está complicando, es una lástima”, alertó sobre el faltante del combustible. Alertó que en la región hay centros de camioneros que no descartan medidas de fuerza por la escasez de gasoil. Lamenta que esto se de en un momento donde, pese a los inconvenientes climáticos de la última campaña -sequía e inundación en ciertos lugares- se están sacando rindes aceptables.

Rio Cuarto, Córdoba, uno de los lugares del sur de Córdoba donde hay cortes de ruta de transportistas Gza. Víctor Hugo Mas

Su hijo Fernando, que como se mencionó se encuentra en la zona de Rufino, también está preocupado por el faltante de gasoil. “Está muy complicado cuando todavía no estamos en el fuerte de la cosecha”, dijo.

“La semana que viene va a ser peor porque arranca a full (la recolección de los cultivos)”, agregó el también contratista.

Según contó, los contratistas que tenían algún stock propio “ya lo agotaron”. Agregó: “Hay productores que tienen en el campo y te prestan, pero ya se terminó”.

Vale recordar que la cadena granaria para el ciclo 2021/2022 consumirá, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), 2088 millones de litros. Se trata de un 1,56% más versus la campaña agrícola pasada.

Es un leve incremento pese a que la cosecha total es menor por la sequía (de 127,9 a 125,4 millones de toneladas en el total de los granos). El momento de la cosecha demanda, según la entidad, 403,86 millones de litros. En tanto, los contratistas estiman un consumo de unos 500 millones de litros.