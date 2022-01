Con lluvias menores a las normales, La Niña continuará influyendo en febrero y en marzo

Más allá de las lluvias de la semana pasada, que interrumpieron en varias zonas el proceso de deterioro de cultivos y de pasturas, se estima que tendremos influencia de La Niña y lluvias menores a lo normal por bastante tiempo.

Según el consultor Eduardo Sierra, este fenómeno se activa generalmente en octubre-noviembre, se manifiesta en diciembre y expresa sus efectos hasta fin de febrero, por lo menos, como ocurrió en las campañas 2008/2009 y 2017/2018. Entonces, en el segundo mes del año habrá que esperar la continuidad de calores secos y lluvias irregulares y menores a las históricas, para volver al clima normal recién en abril. En 2022 los efectos de este evento se ven potenciados por los vientos polares y por el calentamiento del Atlántico, que desvía las tormentas hacia fuera del continente.

Sierra aclara que el evento La Niña no es sinónimo de lluvias escasas en toda Sudamérica. Produce precipitaciones en la Amazonia y en una porción del centro oeste del territorio argentino, que comprende La Pampa y San Luis y el oeste de Buenos Aires. En cambio, trae lluvias menores a lo normal en el centro-este del país, en Uruguay y en Paraguay.

Mes clave

Por su parte, el meteorólogo Leonardo de Benedictis recuerda que “febrero suele ser un mes complicado, que se convierte en determinante del rendimiento de los cultivos en muchos años”. En 2022 no será la excepción porque no pondrá punto final a la sequía y las lluvias no se recuperarán plenamente.

“Febrero seguirá con idas y vueltas en materia de precipitaciones, con registros puntuales importantes y localidades que quedarán sin agua por periodos largos de tiempo. Es decir, se generarán pulsos de humedad importantes, pero que desarrollarán en momentos y lugares determinados”, anticipa.

“Si bien van a estar mejor distribuidos que en enero, cuando hubo una primera mitad seca y otra mitad más húmeda, serán tormentas convectivas, que pueden descargar volúmenes importantes en una zona, pero no de manera generalizada” enfatiza.

Las temperaturas no llegarán a los valores extremos de enero, pero sí serán elevadas, aunque por periodos más cortos, mezcladas con valores normales para la época, con mucha variabilidad y cambios abruptos. Recién a fines de marzo comenzaría a normalizarse la situación climática, según el meteorólogo.