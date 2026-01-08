Adiós a La Niña: el NWS confirma cuándo inicia la fase neutra y advierte sobre efectos residuales en California

El fenómeno climático La Niña ha influido en las condiciones meteorológicas de Estados Unidos durante la temporada invernal. Nuevos pronósticos indican cuándo comenzaría a perder intensidad. Si bien las proyecciones se refieren al Pacífico ecuatorial, sus efectos tienen implicancias directas para estados como California.

Meses en los que La Niña dejará de sentirse en EE.UU.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) informó que las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial central y oriental continúan por debajo del promedio, una de las principales características de La Niña.

Este era el pronóstico de La Niña para diciembre de 2025, y enero y febrero de 2026 NOAA

No obstante, los modelos climáticos anticipan una transición a fase neutra entre enero y marzo.

La estimación, con un 75% de probabilidades, se obtuvo porque hubo “expansión de temperaturas superiores al promedio desde el Pacífico occidental hasta el centro-oriental en profundidad”.

Cuándo se dejarán de sentir los efectos de La Niña en Estados Unidos

Por otro lado, el NWS afirmó que aunque las temperaturas de la superficie del mar estén en una fase neutra, La Niña aún se sentiría.

“Podría tener cierta influencia residual durante la primavera boreal temprana del hemisferio norte de 2026″, dijo la agencia.

Significa que, aunque haya probabilidades del 75% de que disminuya, también existen condiciones para que los efectos de La Niña se mantengan de forma parcial.

Sus efectos podrían sentirse hasta finales de la primavera de 2026. El próximo análisis y diagnóstico será el 12 de febrero de este año.

Seattle y Nueva York son una de las zonas afectadas por La Niña con inviernos más fuertes Captura de pantalla/Fox News

Qué puede pasar con el clima en California

El fenómeno climático suele asociarse con inviernos más secos en gran parte de California, pero esta temporada ha sido diferente. La humedad registrada sorprendió a los expertos, que no descartan que el estado todavía podría cambiar de clima y secarse.

Michelle L’Heureux, climatóloga del Centro de Predicción Climática, dijo a SFGATE que todavía falta esperar a que La Niña haga su mayor aparición.

“Algunos científicos creen que los impactos de La Niña en California no se manifiestan plenamente hasta enero, febrero o marzo”, declaró.

En ese sentido, los californianos aún deberían estar alerta, incluso pese al pronóstico del NWS: “No significa que La Niña no esté ocurriendo. Simplemente, puede que aún no haya mostrado su influencia en California”.

La Niña causa temperaturas extremas, tanto frías como calientes (AP Foto/Matt Rourke, Archivo) Matt Rourke - AP

¿Qué es La Niña?

La Niña es un sistema climático que provoca que las temperaturas sean más calientes en el sur y más frías en el norte. Es capaz de ocasionar incluso una temporada de huracanes más severa, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés).

Durante su paso, los vientos alisios son más fuertes que el resto del año. Las ráfagas de aire empujan el agua cálida hacia Asia y favorecen el ascenso de aguas frías a la superficie.

El agua fría del Pacífico provoca que la corriente se vaya hacia el norte y, en consecuencia, haya sequías. Las temperaturas secas suelen presentarse en el sur de EE.UU., mientras que en el noroeste hay lluvias e inundaciones.