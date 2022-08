Detrás de uno de los mandatos del “padre de la Revolución Verde”: el desafío de 259 productores

La Fundación Global Farmer Network (Red Mundial de Productores www.globalfarmernetwork.com) posee su sede administrativa en De Moine, Iowa, Estados Unidos, pero sus 259 productores miembros que la integran pertenecen y representan a 60 países de todos los continentes del mundo, lo que le dan un carácter absolutamente global. Sin duda, el conjunto de sus miembros productores, representan una extraordinaria y muy rica diversidad de escenarios agroproductivos que funcionan asentados dentro de las más diversas condiciones tanto climáticas y edáficas y ambientales como también dentro de una extraordinaria diversidad de realidades socio-económico, culturales, políticas, etc.

Desde su inicio, la Fundación Global Farmer Network y sus acciones fueron fuertemente impulsadas por el deseo de colaborar activamente a materializar en la realidad a uno de los potentes mandatos que nos legara el Dr. Norman Borlaug, Premio Nobel de La Paz en 1970 y padre de la denominada “Revolución Verde”, mandato que en su idioma original dice “Take it to the Farmers” y cuya traducción y sentido se refiere al hecho de que debe hacerse todo lo necesario para que los progresos tecnológicos que favorezcan la mejora de la agricultura global, rápidamente estén a disposición y alcance de los productores del mundo para poder ser aplicados en forma generalizada para que, de ese modo, efectivamente puedan mejorar y beneficiar la producción agrícola global y en consecuencia a la humanidad en su conjunto”.

El Dr. Norman Borlaug, padre de la Revolución Verde, desde los inicios de su accionar y con una visión absolutamente global, concentró sus investigaciones y desplegó sus acciones desde el Centro Internacional de Mejoramiento de Trigo y Maíz “CIMMYT” (www.cimmyt.org ) sito en Texcoco, El Batán, México, estableciendo en el mismo un muy potente centro de investigación y diseminación hacia el mundo de extraordinarias mejoras conseguidas en la producción de trigo y maíz en particular y de la agricultura y producción de alimentos en general.

Por estas acciones que “revolucionaron el crecimiento de la producción agrícola a nivel global” le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz 1970 el que, por primera vez en su larga historia, fuera ofrecido a un laureado por logros alcanzados en agricultura y producción de alimentos.

Teniendo en cuenta que la Fundación Global Farmer Network de la cual tengo el honor de ser uno de sus directores siempre ha estado muy inspirada en la obra del Dr. Dr Norman Borlaug en general y en el mandato “take it to the farmers” en particular, así como también respondiendo a una generosa invitación y ofrecimiento de las instalaciones de CIMMYT, cursada por su director general el Dr. Bran Govaerts, el directorio de la Fundación entre los días 18 y 20 del pasado mes de Julio sostuvo su reunión anual en la sede central de CIMMYT sesionando y además interaccionando intensamente tanto con sus máximas autoridades como con los investigadores de ese centro.

Utilizando el edificio central de CIMMYT y bajo la tutela y presencia espiritual del Dr. Norman Borlaug, cuya estatua situada frente al pórtico principal permanentemente nos recuerda y estimula a continuar su magnificente obra y a multiplicar sus extraordinarios logros en pos de la mejora de la agricultura y la alimentación de la humanidad, se llevaron a cabo las deliberaciones de la Comisión Directiva de la Global Farmer Network y su comisión asesora entre quienes se encuentra Julie Borlaug, nieta del Dr. Norman Borlaug, así como también se desarrollaron profundas interacciones e intercambios con los directivos de CIMMYT y con su cuerpo de investigadores.

Seguramente ambas instituciones se han podido enriquecer mutuamente y motivado para redoblar y profundizar los esfuerzos en pos de continuar mejorando la producción agrícola mundial en beneficio de la humanidad en su conjunto.

El autor es director de la Fundación Global Farmer Network y miembro fundador de Aapresid