En plena cosecha: alerta de los contratistas por la suba del gasoil

Con el 60% de la cosecha gruesa encaminada, los contratistas de maquinaria agrícola, responsables de levantar más del 75% de la recolección con sus equipos, fustigaron las continuas subas del gasoil. Los combustibles se encarecieron un 33,6% en lo que va del año (ayer se sumó un nuevo incremento del 5% en promedio).

"Una cosechadora gasta por día trabajando 10 horas un promedio de 1000 litros de gasoil, a precio mayorista. Es un costo altísimo para la actividad.

En noviembre pasado, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó en unos 2000 millones de litros, por un valor próximo a US$1514 millones, todo el consumo de gasoil en la campaña 2020/2021, que se está recolectando. Desagregados, 883 millones de litros corresponden al proceso productivo (siembra, cosecha, laboreo, movimientos internos y transporte de insumos) y 1120 millones de litros al posterior transporte.

Scoppa alertó que, en medio de mayores costos y tarifas que no pueden cobrar al precio estipulado, la actividad atraviesa problemas de rentabilidad.

“Hoy por hoy, el tipo de cambio no nos acompaña y nuestras tarifas no se pueden cobrar porque muchos productores las consideran elevadas. Hoy al contratista no le da para reinvertir en su capital de trabajo en la forma que quieren. El contratista lo que quiere es comprar maquinaria y estar al día con toda la tecnología y no quedar atrasado”, aseguró.

En cuanto a las tarifas de los servicios de cosecha, se quejó por no poder cobrar los precios de las listas publicadas porque los “productores con quienes no han pactado de antemano (los contratistas), negocian el precio al final y abusan de la alta oferta de maquinarias”.

“Muchos productores nuevos esperan a que cuando quedan pocos lotes, salir a buscar máquinas y ahí piden rebajas del 30%. Esto pasa sobre todo en el norte del país, como es el caso en la provincia de Tucumán”, indicó a LA NACION.

“Siempre hay un contratista que va cobrar mas barato que la tarifa porque necesita trabajar y es entendible. Pero en cambio, ante esta situación, muchos prefieren dar por finalizada la cosecha y guardar las maquinarias. Es indignante, el cereal tiene buen precio y los productores pueden pagar. No se puede negociar”, agregó.

Scoppa dijo que las cubiertas de los equipos “están sobrevaluadas” por los precios que se piden en su reposición

El dirigente dijo que, si bien los inconvenientes para conseguir insumos para los equipos fueron mejorando, uno de los principales repuestos, las cubiertas, “están sobrevaluadas”.

“Se aprovechan de la necesidad que tiene la actividad en el momento de cosecha porque no podemos parar en plena labor. Se debe recomponer el precio de los neumáticos porque es imposible el valor que tienen. Existe un aprovechamiento de las empresas proveedoras”, describió.

Temores

Señaló que, por el contexto actual, a los contratistas les resultaría mejor fusionarse entre sí “para crecer más fácil porque si se quedan en la actividad de esta manera van a perder”.

En este sentido, contó que de los 4000 socios que tiene la entidad un 50% son solo prestadores de servicios, mientras el otro 50% también trabaja en campo propio o arrienda.

Por último, solicitó políticas claras por parte del Gobierno en cuanto a la producción agropecuaria. “Hay muchos rumores de que quieren trabar la expansión productiva en el país y eso nos desmoraliza. Por eso pedimos que no haya políticas de achicamiento de la producción porque directamente afectaría a nuestro trabajo. Lo que a nosotros nos potencia es sumar hectáreas”, finalizó.

