Frente a un nuevo período seco que obliga a tomar mejores decisiones

El clima en la región pampeana nuevamente es noticia. Este año, por partida doble. El inusual condicionamiento en la cosecha fina, con falta de precipitaciones, heladas tardías, golpes de calor, etc. llevó a que muchos productores de trigo tuvieran importantes caídas de rendimientos o directamente lo perdieran. Se condicionó también el volumen exportable de los granos finos.

La cosecha gruesa, tampoco la tiene fácil. Menos hectáreas de maíz por la falta temprana de lluvias y poca disponibilidad de agua en el perfil, conducen a un escenario incierto. Aunque la soja es un cultivo plástico, se habla de una menor producción global de esta oleaginosa. Todos sabemos lo que implica un menor volumen de granos destinados a la exportación. La anemia de dólares que sufre la economía es severa. El Gobierno busca en distintos rincones hacerse de divisas para que no se pare la producción industrial y comercial. En este contexto, nadie plantea la necesidad de definir un modelo productivo moderno, diversificado, con agregado de valor, que permita crecer exportando y generando trabajo, en un marco de cuidado del ambiente. Siempre lo urgente y no lo importante.

La clase dirigente debe tener en cuenta que el clima, históricamente, fue un actor principal que condicionó la producción agropecuaria y por lo tanto el ingreso de divisas. Lamentablemente el campo, no cuenta con la simpatía del partido gobernante. No es de ahora. Recordemos que el primer gobierno peronista, utilizó la riqueza generada por el campo para impulsar una pseudoindustrialización del país. Finalmente tuvo que dar marcha atrás, ya que necesitó las divisas para que no se corte la importación de insumos y bienes. Y ahí, apareció nuevamente el clima. Las fuertes sequías de principios de los cincuenta, complicaron la economía e incluso restringieron el consumo de pan en la mesa de los argentinos.

Ciclos

Se deber tener en cuenta que el clima de la región pampeana es cíclico. Es conocido el fenómeno ENSO, que da origen a los años Niño, Niña o Neutro, según sea la temperatura del Océano Pacífico ecuatorial. Venimos de tres años Niña seguidos, con las consecuencias conocidas. Los especialistas que estudian el clima, hablan también de otro tipo de ciclo, multidecádico, de aproximadamente 50 años, donde se alternan períodos húmedos y secos. Justamente, hace 50 años en 1972-73, con el retorno de las inundaciones en amplias zonas de la región, comenzó un período húmedo que colaboró junto con la difusión de nuevas tecnologías, con la última gran expansión granaria.

No hay registros instrumentales de lluvias en el lejano pasado regional. Sirven algunos estudios realizados por investigadores pampeanos en caldenes muy antiguos (de mediados de 1700) de la provincia de La Pampa. Los anillos de crecimiento de estos árboles, utilizados como indicadores de la bonanza climática, muestran el carácter cíclico del clima regional, con períodos cercanos a los 60 años.

Quizás sea prematuro decir si la región está entrando en una nueva etapa seca como las que hubo anteriormente. Los cambios de ciclo no son abruptos sino paulatinos. Pero no se puede soslayar la historia ambiental. Esto lleva a discutir el modelo productivo del sector. Hoy, la tecnología ofrece otras posibilidades a las disponibles en el anterior ciclo seco que comenzó a fines de 1920, y que originó grandes voladuras de suelo y abandono de campos en el sector más occidental de la región. Igualmente, cuando las lluvias escasean, muchas veces la tecnología no alcanza salvo que se recurra al riego, algo que no todos pueden acceder.

Hoy, con las habituales urgencias, es difícil que nuestros dirigentes piensen en estas cuestiones. Las próximas autoridades constitucionales, deberían convocar a representantes del sector productivo, a las Instituciones científicas públicas y privadas, empresas, etc., para discutir estas cuestiones que son realmente importantes para el país.

El autor es ingeniero agrónomo y exprofesional del INTA