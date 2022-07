Importaciones: temen que baje la siembra de maíz por restricciones para los fertilizantes

Luego de que el Banco Central modificara el sistema de financiación de importaciones, donde hasta el 30 de septiembre próximo las empresas importadoras deberán buscar financiamiento para poder importar bienes cuando superen hasta un 105% del total importado durante el año anterior, medido en dólares, una entidad del campo alertó que dicha resolución ”afectará el transporte, el empleo y la generación de divisas negativamente”.

En este sentido, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advirtió que, ante un “evidente menor acceso a fertilizantes y su encarecimiento del precio interno de, a partir de cierto desabastecimiento, la siembra de maíz podría ser menor, redundando nuevamente en un esquema de rotación ineficiente, derivado de los efectos de las decisiones de política económica, que no permiten la mejor asignación de la producción agropecuaria”.

En este contexto, la entidad señaló que “no queda claro si la medida se renovará, o no, el 1 de octubre, si siguen faltando dólares, en medio de la actual crisis macroeconómica”.

“Para el agro, el tema de los fertilizantes es decisivo. Según Fertilizar, en 2021, el consumo total de fertilizantes en Argentina fue de 5,6 millones de toneladas. El porcentaje de fertilizantes importado alcanzó en los últimos cuatro años un promedio de 65% del total de fertilizantes aplicado en el país. Los fertilizantes nitrogenados y los fosfatados son los de mayor utilización, totalizando el 92% del total”, informaron.

En detalle, según el responsable del Departamento Económico de CRA, Ernesto O’Connor, entre los 15 primeros productos de importación en 2021 (Indec), se destacan la urea con contenido de nitrógeno por US$726 millones y el fosfato monoamónico por US$590 millones.

“Es decir, un total de US$1316 millones de importaciones. Este valor se aproxima bastante al total de importaciones del sector agropecuario y agroindustrial, al que se debe sumar alguna maquinaria agrícola, piezas y accesorios, y otras importaciones menores”, resaltó.

Como contrapartida, CRA destacó el número de las exportaciones agroindustriales totales el año pasado: Fueron US$52.382 millones. Entre otros productos, las de granos US$17.544 millones y las de aceites, pellets y harinas, US$22.293 millones.

Origen

La semana pasada, fuentes de la actividad revelaron a este medio inconvenientes derivados de la comunicación A 7532. Indicaron que se elimina la chance de pagar las importaciones de posiciones con licencia no automática (LNA) con las denominadas Simi B pago a la vista. Esto significa que se pasa a dar el mismo tratamiento para el pago que el resto de las compras en el exterior. Y las adquisiciones de LNA pasan a consumir el cupo de Simis.

Además, se quita la posibilidad del incremento del cupo mensual adelantando el 20% del límite anual para las Simis A. “Sigue el sistema de Simi A y Simi B, pero anularon el 20% de tolerancia que tenías entre un mes y otro que daba flexibilidad”, dijo otra fuente. “Esa tolerancia permitía anticipar un poco de volumen, pero el límite basado en importaciones anteriores queda sin cambios”, agregó.

Con la eliminación ahora eso se debe usar mes a mes dividido por los 12 meses. La situación lleva a que haya firmas que ahora no cuentan con saldos de Simis A para estos meses. Otra dificultad que se observa es que se elimina la posibilidad de pagar importaciones de Simis A tramitadas al excederse el cupo y el prorrateo del año.

“Se venía con una operatoria y esto cambia las reglas para 2022 y los criterios que se usaban. Si esto no se soluciona, se complica el abastecimiento para la campaña de granos y no se sabe si se va a poder pagar a un proveedor”, señalaron.

Desde el BCRA negaron que hubiera cambiado la operatoria y dijeron que no recibieron quejas. En el Ministerio de Agricultura también precisaron que no hubo modificaciones que afecten al sector y este fin de semana el secretario de Agricultura, Matías Lestani, en declaraciones radiales apuntó que parte del sector privado no interpretó bien la normativa, con lo cual descartó inconvenientes.