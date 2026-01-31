La falta de lluvias complica las fases finales de los granos gruesos

Sería conveniente que algunos macroeconomistas urbanos dejen de referirse a una supuesta supercosecha gruesa 2025/26 y a un récord histórico de ingreso de divisas para el país, y comprendan que nos encaminamos hacia una cosecha simplemente buena, con gran heterogeneidad. En muchas zonas, los rindes de maíz y de soja proyectados en los últimos días se ubican por debajo de los potenciales y los precios de venta no compensan la merma de producción que se producirá como consecuencia de la escasez de lluvias de fines de diciembre y enero.

Es sabido que, en la zona núcleo, la mayoría de los maíces de primera se encuentran próximos a completar su ciclo: ya tienen entre media y tres cuartos de línea de leche y están finalizando el llenado de grano, aunque con situaciones muy contrastantes. “Al recorrer la zona núcleo se observan cultivos en buen estado, favorecidos por chaparrones oportunos o por sistemas productivos adaptados a las condiciones climáticas previstas para la campaña, con suficiente barbecho y baja densidad de siembra. Sin embargo, a pocos kilómetros, se ven lotes muy afectados por la sequía, con perspectivas de rindes mínimos”, sostiene un asesor de Rufino.

Maíces tardíos

Los maíces tardíos dependen, en gran medida, de las lluvias de enero, que fueron muy desparejas en su distribución espacial. Por ejemplo, en Pergamino fueron prácticamente inexistentes, lo que ha provocado el acartuchamiento de las hojas. En contraste, en el sur de Santa Fe, en los últimos días hubo algunos chaparrones que permitieron extender las esperanzas de los productores. Cabe recordar que los maíces tardíos sembrados a principios de diciembre florecen a los 60 días de la emergencia y actualmente se encaminan a la etapa más crítica luego de haber iniciado su desarrollo con el tanque semivacío. Por eso, no es posible estimar rendimientos con precisión y solo se puede decir que los cultivos que no recibieron precipitaciones significativas durante enero tienen escasas posibilidades de alcanzar una producción que permita cubrir los costos. Los maíces de segunda, sembrados a fines de diciembre, dependen de las lluvias de febrero y presentan una marcada desuniformidad, reflejo de las diferencias en el manejo agronómico entre las distintas empresas. Los cultivos de soja también muestran mucha heterogeneidad, tanto en las siembras tempranas como en las de segunda.