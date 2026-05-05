En abril subieron un 88,1% los patentamientos de maquinaria agrícola

Los patentamientos de maquinaria agrícola, entre tractores, cosechadoras y pulverizadoras, crecieron un 88,1% en abril pasado versus marzo y subieron un 5,1% si se compara respecto del mismo mes de 2025.

Así lo señaló un relevamiento de la División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), que indicó que en total el último mes se patentaron 822 equipos.

“Abril confirmó que el mercado estaba esperando condiciones. Con Expoagro como disparador, mayor oferta, financiación activa y una cosecha con volúmenes récord que empieza a convertirse en liquidez, la demanda volvió a aparecer", señaló el trabajo de la entidad.

En la última edición de Expoagro se registró un importante nivel de financiamiento bancario con condiciones muy competitivas en materia de tasas, lo que dinamizó el cierre de operaciones por parte de las empresas Marcelo Manera - LA NACION

Vale recordar que en la última edición de Expoagro se registró un importante nivel de financiamiento bancario con condiciones muy competitivas en materia de tasas, lo que dinamizó el cierre de operaciones por parte de las empresas.

Respecto de la cosecha, la previsión que en marzo pasado hizo la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) fue una estimación récord de 160 millones de toneladas de granos. Por estos días hay un intenso movimiento de camiones justamente por la recolección de la soja y el maíz.

Mercado

De acuerdo con Acara, entre enero y abril pasado se patentaron en total 2113 unidades, lo que representó un 5,2% versus el mismo período de 2025. Por rubros, en cosechadoras en abril se patentaron 140 unidades, un 75% más versus marzo y un incremento del 23,9% respecto de abril 2025. En lo que va del año se patentaron 334 cosechadoras, 21% más versus de 2025.

En el caso de tractores, el último mes según la entidad se patentaron 582 unidades, un 74,8% por encima de marzo y una suba del 1% versus abril de 2025. Entre enero y abril pasado se patentaron 1604 unidades, un 5% más.

En tanto, en pulverizadoras abril registró el patentamiento de 100 unidades, esto es un crecimiento del 316,7% respecto de marzo y un incremento del 7,5% versus el mismo mes del año pasado. El acumulado, en tanto, marcó 175 unidades, una merma del 14,6% respecto del mismo lapso de 2025.

En su balance, Acara remarcó que “abril fue el primer mes del año donde el mercado mostró reacción contundente: no solo creció contra marzo, también superó abril 2025”.

“Expoagro funcionó como catalizador, pero el verdadero motor fue la combinación de oferta agresiva, financiamiento, cosecha récord y necesidad de renovación”, indicó.

“Expoagro funcionó como catalizador, pero el verdadero motor fue la combinación de oferta agresiva, financiamiento, cosecha récord y necesidad de renovación”, indicó Acara Marcelo Manera - La Nacion

Según la entidad, el rubro cosechadoras consolidó “el mejor desempeño del año, con crecimiento relevante y liderazgo claro de John Deere”.

“Tractores recuperan volumen, aunque con márgenes bajo presión por una competencia más amplia, más agresiva y cada vez más orientada a precio”, señaló. Precisó que las “pulverizadoras rebotan fuerte, pero todavía arrastran caída acumulada y alta atomización entre marcas”.

Para Acara, “la pregunta central ahora es si abril marca el inicio de una recuperación sostenida o si fue un pico de conversión post Expoagro; los próximos 60 días van a separar expectativa de realidad”.