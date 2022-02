Mercados explosivos en granos: esto es lo que no hay que olvidar

Qué bueno sería tener la bola de cristal para saber cuándo llega el máximo de precio, porque, en estos mercados explosivos, así como sube, baja. Sino alcanza ver el siguiente gráfico.

Evolución del precio de la soja en los últimos 20 años

Claro, es fácil decir esto. Lo difícil es saber si le faltan 30/40 dólares o más de suba para tocar el máximo. De todas maneras, hoy los valores ya son históricamente casi únicos en nuestro mercado local, tanto para soja como para maíz. Capturarlos de forma flexible no va a hacer perder con seguridad, en todo caso se va a perder de ganar más. Los mercados explosivos son fuerza en la suba, fuerza en la baja en cualquier mercado.

La mayoría de los lectores han venido siguiendo cuáles son las causas principales de este rally histórico y, en muchos casos, hasta han sido víctimas de la principal causa. La sequía que puso y sigue poniendo en juego la producción de Sudamérica. Por eso acá no me centro en los elementos “alcistas”.

Quien ha perdido su producción no puede pensar en aprovechar este rally, obviamente. Pero en muchos otros casos, en donde siguen en carrera colaborando con las expectativas de producción del país en soja (40/42 millones de toneladas según la fuente) y maíz (48/50 millones de toneladas), este rally ha llegado para ser aprovechado de alguna manera y no para verlo pasar.

Hoy la mayoría de elementos nos hacen pensar que es “imposible” que esto cambie de dirección. Hacen que imaginemos, en nuevos números redondos a superar, mas allá de los US$400 en soja en la Argentina y US$230 en maíz. En Chicago el objetivo en soja ¿va por los US$600 o los 660 dólares de 2012?

En maíz la cosa no está tan alejada hoy de Chicago, donde si consideramos los valores de Rosario nuestro maíz tiene tan sólo un 6% de descuento Si tomamos valores de Bahía Blanca superamos inclusive los valores de Chicago.

Resumiendo, si vemos el gráfico de 20 años en Chicago, los valores actuales de soja sólo se vieron en 2021, 2013, 2012 y 2008.

En nuestro mercado, los valores actuales de soja solo se vieron en un año, el 2012 y solo durante tres meses de ese año (julio US$406, agosto US$430, octubre US$440). No hay duda que es un rally histórico. En maíz los valores actuales en Chicago se vieron en 2021, 2013, 2012, 200 y 2008.

En la Argentina, sólo en 2021, y sólo entre el 3 y 12 de mayo. Y arriba de US$200 sólo 2016 y 2013. El mercado local actual en soja y en maíz ha batido todos los récord en este lapso de tiempo. ¿Y que podemos hacer con esta información?

Cada empresa sabe cual es su situación productiva, de ventas/coberturas anteriores, tiene sus expectativas de devaluación, de necesidades/posibilidades de financiamiento etc. Así es que cada caso es un mundo, no hay recomendación ni estrategia general.

Pero, cuando se dan eventos casi únicos y los mismos nos dejan parados en mercados que desde diciembre ganan entre 20/30%, tenemos una gran oportunidad para tomar decisiones con un excelente panorama de precios, en especial cuando la historia nos muestra que los mercados explosivos son hermosos mientras suben. Cuando dan la vuelta pueden ser un gran dolor de cabeza. Por eso mencionaba que quien sepa cual es ese pico, sale ganando.

Elementos

Los mercados cada vez tienen más elementos que pueden hacer cambiar dirección de un día para el otro. Es literal de un día para el otro. ¿Hoy hay alarmas para poner en el análisis de escenarios más o menos probables? Sí. Alertas que hoy parecen sin fuerza e insignificantes, lejanas…pero están.

Mercados financieros, tecnológicas, criptos, vienen trastabillando desde comienzo de año, más allá de que esta semana vienen fortalecidos. Hasta ahora los granos resultaron ilesos en cada gran baja que vimos desde comienzo de 2022, pero no olvidemos que todos los mercados están interrelacionados.

Si suben las tasas de interés en EE.UU y en otros países, las implicancias serán globales, como lo fueron cuando se bajaron.

Si el mercado ya tomó lo peor de la caída productiva, o si el USDA (Departamento de Agricultura) muestra un recorte menor al esperado, o si China hace algún artilugio de cancelación para ver reacción del mercado.

A los riesgos internacionales, no podemos descartar los locales.

La principal duda es con el maíz. Más allá de correcto, incorrecto, necesario o no, ¿hasta dónde el Gobierno va a dejar que siga subiendo? Si estuviéramos en un mercado libre, el maíz tiene mucho más recorrido, pero estamos en uno intervenido. ¿Entonces? Hay que ir capturando este rally, que hasta que no se captura sólo es una expresión de deseo. Que no nos agarre desprevenido el sacudón.

La autora es asesora comercial