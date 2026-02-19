Lollapalooza 2026: qué día toca Sabrina Carpenter

La undécima edición del Lollapalooza Argentina confirmó su cronograma para marzo de 2026. El predio del Hipódromo de San Isidro recibe el evento durante tres jornadas consecutivas con una propuesta de artistas nacionales e internacionales como Sabrina Carpenter. El anuncio oficial de la grilla diaria permite a los fanáticos la organización de su asistencia al festival los días 13, 14 y 15 de marzo.

¿Cuándo es el show de Sabrina Carpenter en el Lollapalooza 2026?

La cantante estadounidense se presenta el domingo 15 de marzo a las 22 horas en el escenario “Flow” para el cierre de la jornada. Su participación genera una alta expectativa entre los seguidores de la música pop actual. La organización define esta edición como una experiencia especial por la bienvenida a esta artista como estrella principal.

Cronograma completo del domingo 15 de marzo

Ese mismo día se presentarán: Deftones,Doechii,Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale y Reybruja.

Cronograma completo para el viernes 13

La apertura del evento ocurre el viernes 13 de marzo con Tyler, The Creator y Lorde como figuras centrales. La primera jornada presenta también a Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente, Zell, RØZ, Militantes del Climax, Little Boogie, Easykid, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones

Estos son los artistas del viernes 13 de marzo

Cronograma completo para el sábado 14

Chappell Roan y Skrillex encabezan la propuesta para el sábado 14 de marzo. Lewis Capaldi y Paulo Londra ocupan lugares de privilegio en la grilla del segundo día. La programación suma a Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Marttein, Joaquina, Amigo de Artistas, Tobika, Imbermind, Terra y Paula Os.

Estos son los artistas del sábado 14 de marzo

¿Cómo comprar entradas para el Lollapalooza?

La adquisición de tickets para el festival se encuentra disponible de forma online. Los interesados realizan el trámite a través de la plataforma AllAccess, cuyo sitio oficial solicita el ingreso con usuario y contraseña para agilizar la operación.

El procedimiento de compra sigue estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de AllAccess con usuario y contraseña.

con usuario y contraseña. Buscar el evento Lollapalooza Argentina 2026 .

. Seleccionar el tipo de entrada deseada y la cantidad.

Elegir el método de pago y completar los datos correspondientes.

Recibir el correo electrónico con la confirmación de pago.

Ingresar un código de seis dígitos en un plazo de diez días desde la compra.

Los compradores realizan un paso obligatorio de verificación de compra para validar su identidad. Este código figura en el resumen de la tarjeta o en el home banking del titular y la información puede demorar hasta 72 horas hábiles en los registros bancarios. El sistema anula la operación si el usuario no completa la validación en el plazo de diez días. Esta medida comprueba la identidad del titular de la tarjeta y confirma la validez de los pases adquiridos.

