Cómo llegar al Hipódromo de San Isidro para ir al Lollapalooza Argentina 2026

El Lollapalooza Argentina 2026 se lleva a cabo este 13, 14 y 15 de marzo. Es un festival masivo que moviliza de forma anual a miles de personas hacia el Hipódromo de San Isidro durante tres jornadas consecutivas.

En este marzo de 2026, la logística de transporte se volvió el eje central de la organización. Llegar al predio requiere mucha planificación, dado que las avenidas principales de la Zona Norte de la provincia de Buenos Aires sufren cortes y desvíos para dar prioridad al acceso peatonal, lo que hace que el uso del auto particular sea la opción menos recomendada.

El line up completo del Lollapalooza Argentina 2026

La mejor forma de disfrutar del festival es optar por las diversas alternativas de transporte público. El Gobierno bonaerense y Trenes Argentinos, la operadora ferroviaria, suelen disponer servicios especiales para garantizar el regreso seguro de los asistentes, incluso después de que finaliza el último show de la noche.

Planificar el regreso antes de salir de casa, coordinar puntos de encuentro con amigos y viajar con la tarjeta SUBE lista son los tres pasos para que el Lollapalooza 2026 sea una experiencia inolvidable desde el primer minuto hasta el último acorde.

A continuación, cómo llegar al Hipódromo de San Isidro para ir al Lollapalooza de manera eficiente.

1 El tren Mitre, el aliado estratégico

Este año, el ramal Tigre del tren Mitre no llega a Retiro Nicolás Suárez

El ramal Tigre del tren Mitre es por excelencia la vía más rápida y directa para llegar. La estación San Isidro se encuentra a pocas cuadras de los ingresos principales ubicados por la Avenida Márquez y la Avenida Santa Fe.

De todos modos, vale recordar que cuenta con un recorrido limitado este año: no llega a Retiro, su cabecera, por demoras en obras. Por lo tanto, su servicio llega hasta la estación de Belgrano C, dato fundamental para quienes vayan al Lollapalooza desde Capital Federal y deseen organizar su traslado.

Servicio extendido : para las noches del festival, el tren suele funcionar con horarios especiales de madrugada, por lo que hace viajes directos en horario especial otras estaciones clave de la ciudad de Buenos Aires.

: para las noches del festival, el tren suele funcionar con horarios especiales de madrugada, por lo que hace viajes directos en horario especial otras estaciones clave de la ciudad de Buenos Aires. Carga de SUBE: es fundamental tener la tarjeta cargada con antelación, dado que las boleterías de la zona suelen colapsar durante las horas pico del evento.

2 Colectivos

Numerosas líneas de colectivos conectan la ciudad de Buenos Aires con San Isidro, como es el caso del 60, 168, 203, 343 y 365.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el trayecto por la Avenida Santa Fe/Centenario suele verse demorado por el flujo extremo de gente.

Se puede ir en colectivo al Hipodrómo de San Isidro, pero suele haber tráfico en los días del festival Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

3 Servicios de traslado privado

Algunas empresas de turismo y traslados privados ofrecen shuttles con puntos de salida fijos en barrios como Palermo, Belgrano o el Centro. Esto garantiza un asiento y un regreso directo apenas termina el festival. Sin embargo, puede ser más costoso que viajar en transporte público.

Este año, la misma organización del evento ofrece micros solo para volver a la ciudad de Buenos Aires, que se puede conseguir en el sitio oficial de AllAccess con anticipación. Tiene un valor de $23.000 más el recargo de la ticketera y tiene su salida directamente desde el predio hasta tres puntos estratégicos de CABA: Puente Saavedra, Plaza Italia y el Obelisco. El punto de encuentro es en Avenida Unidad Nacional y San Lorenzo. Es importante tomar en cuenta que los cupos son limitados y suelen agotarse rápidamente. Estos son los horarios de salida que ofrece:

Viernes y sábado: 00.30 y 01.30.

Domingo: 00.15 y 1.00.

3 Accesos en auto

Si se decide ir en auto hay que saber que el Hipódromo de San Isidro cuenta con estacionamientos oficiales limitados y con un costo elevado. Además, las calles circundantes suelen estar cerradas al tránsito no residente.

El mapa de la edición 2026 del Lollapalooza

Es aconsejable considerar el "Drop-off" y “Pick-up”. Si se utilizan aplicaciones como Uber o Cabify, se establecen zonas específicas de “ascenso y descenso” alejadas de los ingresos principales para evitar el embotellamiento. Intentar que te dejen en la puerta del predio es prácticamente imposible debido a los anillos de seguridad policial.