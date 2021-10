Tras el límite al maíz: el trigo quedó en el centro de los temores del sector privado

Luego de los requisitos que puso el Gobierno para anotar exportaciones de maíz del ciclo 2020/2021, entre ellos respaldar las declaraciones de ventas al exterior contra la mercadería física, en los últimos días el foco se puso sobre el trigo, blanco de diversas versiones sobre una posible intervención del Gobierno.

Hasta el momento, del ciclo 2021/2022 se registraron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de trigo por 9.065.000 toneladas. El número contrasta contra las 4,2 millones de toneladas para igual fecha del año pasado. Por otra parte, muestra una fuerte aceleración: de los 9.065.000 toneladas totales ya declarados, 3.555.000 toneladas se hicieron desde el 28 de septiembre pasado.

En Agricultura todavía no está definido cuál será el saldo exportable de la 2021/2022. Ese número lo dará a conocer en diciembre con la cosecha. Vale recordar que para la 2020/2021 el saldo se estableció en 10,74 millones de toneladas, fue 11,9 millones de toneladas para la 2019/2020 y de 11,3 millones de toneladas para la 2018/2019.

“Ojalá tengamos un récord de producción, exportación e industrialización”, dicen por el momento en la cartera de Agricultura sin arriesgar un número sobre el saldo exportable.

En este contexto, tras lo ocurrido con el maíz fuentes del sector privado dijeron que Agricultura puso el ojo sobre el trigo. En empresas del sector temen desde el establecimiento de requisitos similares a los del maíz, una dosificación de las ventas al exterior y hasta un pedido de autorregulación en las exportaciones, algo que niegan en la cartera que conduce Julián Domínguez.

“Ellos dicen que se debe garantizar la mesa de los argentinos con trigo”, señaló una fuente de la exportación, que no obstante indicó que hoy por hoy no hay una negociación en particular abierta con el Gobierno.

En una empresa indicaron que no recibieron un pedido concreto del Gobierno pero que entienden que irá por una suerte de “dosificación”. Agregaron: “Vamos a defender la libre exportación”.

“El Gobierno está preocupado porque ya estamos en 9 millones de toneladas y está diciendo que la cosecha todavía no está lista. Van a determinar qué tipo de papeles piden para darlas (a las declaraciones juradas)”, precisaron en otra compañía.

Consultados en esa firma sobre si aceptarían una eventual autorregulación de las ventas al exterior, respondieron categóricos: “No, para nada”.

La visión de Agricultura

En medio de las versiones, en Agricultura niegan cualquier acción que vaya a perjudicar el mercado. “En absoluto”, respondieron. Añadieron que hubo una “dinámica de registración que responde a situaciones de mercado”.

“Toda la registración obedece al flujo del mercado; estamos tranquilos”, indicaron en la cartera.

Allí reconocieron, no obstante, la “anotación importante” de los últimos días, que como se señaló antes fue de 3,55 millones de toneladas desde el 28 de septiembre último.

Ante una consulta sobre una eventual medida, en Agricultura dijeron: “No, ¿qué medida vamos a tomar”? Agregaron: “Estamos cómodos, no hemos intervenido en nada. Ojalá tengamos récord de producción, exportación e industrialización”.

Según dijeron en Agricultura, lo que ocurrió con el maíz “tuvo que ver con que se alcanzó el saldo exportable que era el cálculo del Ministerio (38,5 millones de toneladas)”.