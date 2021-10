El mensaje de Tolosa Paz para quedar bien con el campo

Victoria Tolosa Paz, candidata a diputada nacional por el Frente de Todos en Buenos Aires y Martín Tetaz, candidato de JxC en la Ciudad de Buenos Aires, presentaron sus posiciones sobre el sector agropecuario y las exportaciones en las jornadas de candidatos organizadas por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), de las que también participaron representantes de otras fuerzas. El CAA es el impulsor de una ley de promoción de las exportaciones y ese fue uno de los ejes de las conversaciones.

Tetaz apuntó que los “grandes” problemas que arrastra la Argentina no se resuelven con “una ley de promoción” de algún sector sino con eliminar el sesgo antiexportador. “El primer interesado en hacerlo debe ser el asalariado, porque se beneficiará cuando no falten divisas. Acá no hay una diferencia entre el campo y la ciudad”, graficó.

“No tiene objetivo una ley agroindustrial que no tenga como objetivo uno eliminar las retenciones. Qué me querés dar si sigue este impuesto. La Argentina debe iniciar el 2023 con una secuencia de reducción a cero de las retenciones, no hay posibilidad de medias tintas. La única cuestión es el cómo; el día uno tiene que estar firmado el compromiso, tiene que volcarse en una ley y la secuencia -siempre para abajo- debe ser claro”, describió el economista.

También se debe “eliminar la brecha cambiaria, el productor debe poder liquidar exportaciones al dólar que quiera”. Admitió que, probablemente, en un contexto de reducción de retenciones se deba rediscutir Ganancias.

Tolosa Paz reconoció que los derechos de exportación “generaron momentos muy tensos entre el Gobierno que represento” y el sector agro productivo. “Hemos aprendido todos y todas y lo vemos cuando uno mira los datos de exportaciones”, añadió.

Sostuvo que el ministro de Agricultura Julián Domínguez “se ha comprometido a trabajar en una agenda para las retenciones de las economías regionales, lo que celebro. No todo es lo mismo, hay distintas escalas”.

Enfatizó su relación “de cercanía” con los ministros de la Casa Rosada y la defensa que viene haciendo de la ley de promoción de exportaciones: “Hay que crecer y desarrollar las capacidades productivas”. Destacó el consenso al que se llegó en torno al proyecto y el “innegable crecimiento” del sector agropecuario al que definió como “polea para el ingreso de divisas”. Mencionó el objetivo de exportar US$100.000 millones que tiene la norma.

Martín Tetaz: "La Argentina debe iniciar el 2023 con una secuencia de reducción a cero de las retenciones, no hay posibilidad de medias tintas"

“Representamos a un proyecto político que quiere asentar el crecimiento del crecimiento argentino sobre los pilares económico, social y ambiental, al que también adhiere este Consejo”, afirmó la candidata y rechazó a quienes caratulan al FdT como una fuerza reactiva al campo. “No representamos eso”, aseveró.

Tolosa Paz repasó los datos de récord de exportaciones de agosto y dijo que “puede reconocer las dificultades” del sector entre las que mencionó el acceso a capital de trabajo, a líneas de crédito y una matriz impositiva que genera problemas.

“Tenemos que trabajar para generar cadenas de valor en todo el país, con mano de obra y una estructura educativa que acompañe”, añadió y enfatizó las “responsabilidades” que el Estado asumió en el área educativa.

Tetaz se concentró en lo económico. “La prioridad es terminar con el sesgo antiexportador que hay hace 75 años; distorsionamos los precios y no son los mismos los términos de intercambio internacional y local. El productor y consumidor local enfrentan un sistema de precios de intercambio alterados”, dijo. “Hicimos rotar la estructura productiva a ‘dedazo’”, graficó.

Trabas y educación

A su criterio, la salida es “volver las decisiones de inversión, producción y consumo a las oportunidades de los precios internacionales”. Tetaz explicó que no es partidario de los regímenes promocionales, aun así se comprometió a impulsar desde el Congreso la ley de impulso a las exportaciones industriales que pretende el CAA. “Siempre a favor de la producción”, definió.

El candidato de JxC apuntó también a la “ilusión fiscal” por la que todo se resuelve con que “lo pague el Estado”.

“Construimos una red de contención social sin impuestos, pero es mucho mejor cuando se financia con un impuesto a las Ganancias. Se paga cuando ganás, hay que eliminar los impuestos a la producción. Acá el gasto público se financia con emisión; por eso quiero darle independencia al Banco Central. La ilusión monetaria es socia y partícipe necesaria de la ilusión fiscal”.

Tolosa Paz aseguró que hoy la población está “peor” que en diciembre del 2015 pero “no por las políticas que hemos llevado a cabo en estos meses”, sino porque es lo que pasa “cuando nos alejamos de las políticas productivas”. Buena parte de su presentación giró sobre la educación y planteó que del CAA podría impulsar un proyecto en el área relacionado con las necesidades del sector.

“El sector es un socio estratégico del Estado en lo que vinimos a hacer, que es transformar la matriz productiva con más valor agregado en origen -añadió-. Tenemos el sistema universitario más importante de la región, vemos cómo desarrollan tecnología para aplicar en el sector. No podemos decir que queremos aumentar exportaciones sin mirar el contexto, con la necesidad de ir redistribuyendo entre los más necesitados. No regalando, lo que queremos es pensar cómo salir de una economía dañada y con una pandemia y alcanzar el objetivo que se propone” la ley que promueve el CAA.

La candidata del FdT aseguró que se debe dejar “atrás la etapa de la timba financiera” y avanzar en la cultura del trabajo. “Sueño con una Cámara de Diputados que pueda discutir esta ley, que pueda discutir la educación, que podamos dialogar con la oposición política. No creo que haya que aumentar impuestos, sino administrar mejor”, continuó.

En su exposición pidió ser “capaces” de trabajar en “un horizonte de certezas que se construye con diálogo”. Habló sobre las negociaciones por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), resaltó el acuerdo con los bonistas privados que “permitió dotar de 2,2 puntos el presupuesto de infraestructura, lo que tiene que ver con el campo”.

Subrayó: “Tiene que haber alternancia política, pero un proyecto de país, no pasar de uno a otro, de volantazos económicos. El camino es el de la producción, el del crecimiento y la redistribución y no tropezar otra vez con los mismos problemas que tuvimos en el pasado, como la restricción de divisas. Debemos alejarnos de la dicotomía de mercado interno o exportaciones. Es una falsa dicotomía. Los mayores niveles de inversión están dados cuando vienen gobiernos que tienen la producción en el centro, condiciones claras para la exportación y tranquilizan la macroeconomía”.

Agradeció a quienes pagaron el “aporte extraordinario”. Señaló: “Avanzamos en una matriz impositiva progresiva y cuando decimos ‘excepcional’ es excepcional”. Enfatizó que los empresarios aportaron $230.000 millones para ser “redistribuidos” entre los más vulnerables, a la compra de insumos para Salud y a la matriz energética.