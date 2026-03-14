Agro Advisor. La nueva herramienta financiera con IA para conocer a fondo el lote

BBVA dio en Expoagro un nuevo paso para convertirse en el banco líder del ecosistema agroindustrial

Escuchar Nota

Con el nombre de BBVA Agro Advisor, la entidad bancaria se hizo presente en Expoagro 2026 y dio un nuevo paso en lo que a herramientas digitales innovadoras para el sector agropecuario se refiere, además de ofrecer opciones de financiación especiales en pesos y tasas preferenciales para la adquisición de maquinaria e insumos.

Agro Advisor es el primer asistente especializado en agro potenciado por inteligencia artificial de la Argentina y permite a la fuerza comercial de BBVA acceder a información geoespacial detallada y en tiempo real de los campos. De esta manera, los ejecutivos pueden visualizar el historial productivo de los lotes con datos que abarcan hasta cinco campañas anteriores, conociendo con precisión rendimientos y tipos de cultivo.

“Con BBVA Agro Advisor no solo estamos digitalizando procesos: estamos evolucionando nuestra propuesta de valor. Queremos ser el socio estratégico que entiende la tierra tanto como el productor, utilizando la IA para ofrecer un respaldo financiero que sea preciso, oportuno y eficaz”, destacó Juan Pedro Gazzotti, líder de Agribusiness de BBVA en Argentina.

Nuevo esquema de préstamos

BBVA aprovechó la muestra agroindustrial para ofrecer préstamos a sola firma en dólares a 360 días con una tasa del 4,9%, una de las más atractivas del mercado. Además, en el marco de acuerdos estratégicos con empresas del sector, determinados clientes pueden acceder a financiamiento con tasa 0%, potenciando aún más la capacidad de inversión de los productores.

Estas operaciones se gestionan a través de un nuevo esquema de préstamos digitales que agilizan el proceso, simplifican el acceso al crédito y reducen los tiempos de aprobación.

Durante la muestra, productores e inversores se acercaron para conocer la propuesta de BBVA y compartir un espacio pensado también para el disfrute.

Financiamiento e innovación

La entidad lanzó líneas de financiamiento en dólares de hasta 5 años de plazo, destinadas a la adquisición de maquinaria agrícola, con una tasa del 9%. Estas líneas se enmarcan en 85 convenios ya firmados con fabricantes y proveedores del sector, que en algunos casos permitirán acceder a tasas incluso inferiores a ese nivel.

Además, reafirmando su apuesta por la innovación a través de la inteligencia artificial, BBVA presentó un calificador crediticio para el agro, una solución que también simplifica y acelera el acceso al crédito. Con solo cargar su CUIT y algunos datos productivos, un sistema basado en IA evalúa información agronómica relevante y asigna una línea de financiamiento a medida. Finalizado el proceso de alta, el productor cuenta con una línea lista para operar.

En línea con una transformación estratégica para convertirse en el banco líder del ecosistema agroindustrial, BBVA aprovechó esta nueva edición de Expoagro para generar encuentros de valor y asesoramiento personalizado. El stand contó con tres espacios exclusivos organizados bajo los pilares de “Tecnología e Innovación”, “Relaciones y Conexión” y “Asesoramiento Financiero”. Los visitantes pudieron experimentar con estaciones de realidad virtual, simuladores financieros y disfrutar de una zona central adaptada para networking.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.