“Al que no le guste que se vaya”: recargado, Macri habló del “coraje” que debe tener el próximo Gobierno

El expresidente Mauricio Macri dijo que desde 2019 el país se ha empobrecido y los argentinos perdieron poder adquisitivo. Además, sobre el sector agropecuario, sostuvo que es posible una economía sin retenciones.

El expresidente estuvo en el Congreso Maizar 2023, que agrupa a la cadena de maíz y sorgo, en el Goldencenter de Buenos Aires, donde mencionó que lo que propuso el oficialismo “no funcionó, aisló al país y lo hizo retroceder sistemáticamente frente a cualquier otro dentro de América y el mundo”. Macri cosechó fuertes aplausos durante su paso por el evento.

“El rol que tendrá el próximo gobierno es rever el camino por el campo. Tiene que haber una reforma profunda, rápida, con todo el coraje. La Argentina tiene que tener antes de año nuevo un presupuesto aprobado, equilibrado, con los impuestos correctos, un solo dólar y marcar las reglas clarísimas a todos aquellos que tienen capacidad de volver a poner en marcha una máquina en algún lugar del país. Si no transmitimos algo con mucha convicción, que no le vamos a tener miedo a los ejércitos de orcos que van a venir violentamente a oponerse, que la Argentina se ponga de pie y se saque definitivamente de encima estos comportamientos mafiosos para apropiarse del trabajo ajeno, no pidamos que alguien apueste. Lo primero que se debe demostrar es el coraje de hacer para que los violentos sepan que el Gobierno no va a estar solo”, señaló.

Mauricio Macri: "Si ingresan 10 pesos tienen que salir menos de 10 pesos y no se le puede pedir prestado a nadie" Ricardo Pristupluk

Sostuvo, además, que ahora hay una mayoría de argentinos que entendió y hoy está lista para acompañar estas reformas profundas que deben arrancar por la ley de presupuesto. “Si ingresan 10 pesos tienen que salir menos de 10 pesos y no se le puede pedir prestado a nadie. El Estado tiene que saber administrarse como corresponde”, afirmó.

Habló de los impuestos que se habían eliminado durante su gobierno, como las retenciones para varios productos que luego se reimplantaron, entre otros tributos.

“Todo eso tiene que estar en las reformas iniciales que permitan que en la Argentina se invierta y trabaje en blanco, porque no existe un país donde más de la mitad de la economía se trabaje en negro, porque esto no es sistema o sociedad. Hoy hay conciencia, hay un argentino medio que entendió y no va a creer nunca más las mentiras que le han dicho durante muchos años. Aquellos que quieran confrontar confrontarán con el Estado, quien tendrá que hacer prevalecer la ley y mostrar que el Estado es el único que tiene el monopolio de la fuerza que unos pocos nos extorsionen cortándonos las rutas, las calles, la vida diaria, queriendo impedir a los argentinos que queremos poner al país en pie”, apuntó.

“Basta de cupos, registros, todas estas idioteces que no sirven para nada. Hay que darle libertad absoluta al productor para que pueda meter su trabajo acá y en el mundo”, dijo luego a los medios.

Sobre el planteo de las retenciones cero del agro, afirmó que es posible un gobierno sin retenciones. “Ya lo hicimos una vez, la reacción fue aumentar la producción y generar más trabajo para los argentinos. Tenemos que volver a eso”, planteó. Del desdoblamiento cambiario dijo que hay que salir, ya que no existe un solo país en el mundo que funcione con todos los tipos de dólares que hay en la Argentina. “Tenemos que tener un solo dólar y libertad absoluta para importar y exportar”, afirmó.

Sobre los programas que ha sacado el Gobierno a partir de la sequía, dijo: “Lo mejor que puede hacer es no robarle el trabajo al productor con un tipo de cambio oficial que es la mitad de lo que vale el dólar real, es el mejor camino”.

Macri: “Tenemos que tener un solo dólar y libertad absoluta para importar y exportar" Ricardo Pristupluk

“Venimos de tres años de desandar todas las cosas buenas que habíamos logrado entre el 2015 y 2019 y no corregir ninguna de las que nosotros no pudimos corregir en ese tiempo. Pero volver a aquel agosto del 2019, va a llevar un par de años de trabajo. Cuando la inflación era del 1% ahí crecía, teníamos reservas en el Banco Central, un solo dólar, los mercados se seguían abriendo día a día para los productos. Esa cosa de sentarnos todos a trabajar juntos es lo que tenemos que recuperar, vamos a tener que hacer mucho más de entrada de lo que hicimos en el 2015-2019″, lanzó.

Dijo también que la Argentina necesita una reforma muy profunda. “Hay que salir de un esquema cerrado, corporativo, mafioso en que ha trabado a la Argentina durante tantos años, donde algún grupo ha querido siempre apropiarse del trabajo de los demás”, advirtió. Pidió que todos los sectores se involucren para hacer que las reformas se lleven a cabo. “Tenemos que terminar con eso y al que no le guste que se vaya, que vaya a buscar otro lugar donde establecer el sistema mafioso, porque a partir de ahora en la Argentina se trabaja”, aseveró.

Además, dijo que la Argentina tiene que ser un país creíble, con estabilidad macroeconómica y con reglas de juego claras. “Tenemos gobernadores que se quieren quedar 70 periodos, no tenemos acoples y tenemos un sistema mafioso. Las reglas de juego no es algo sofisticado de gente intelectual, sino institucionalidad, confianza e inversión y si hay inversión hay empleo. Nadie apuesta a invertir porque no hay institucionalidad y nadie apuesta a invertir acá”, resumió.

Antes de finalizar dijo que el campo tiene que combatir un relato “destructivo”. Lo explicó así: “Es destructivo y combate el mérito, la cultura del trabajo, la institucionalidad, la globalización que son cosas que nos han hecho tanto daño. Solamente a través de un sector de la política, es el relato muy atractivo al principio. Todo eso que generó tanto resentimiento y confrontación se está destruyendo… pero ¿a qué costo? En que todos estemos en el mismo barco y estemos sufriendo más del 100% de pobreza. Hemos empobrecido el país de 2019 acá, los salarios, la capacidad adquisitiva, el valor de los servicios es terrible. Por falta de narrativa nos arrastren en estas ideas tan destructivas. Que nunca más nos gane la cultura de la autodestrucción como nos dominó la Argentina en los últimos años”.