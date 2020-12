En el sector alertan problemas en el sistema para cartas de porte Fuente: Archivo

Fernando Bertello
16 de diciembre de 2020

En plena cosecha de trigo y cebada, productores y entidades ligadas al sector alertaron sobre complicaciones para sacar cartas de porte para trasladar la producción.

Eso se hace a través de la página de la AFIP. En las últimas horas, hubo quejas porque esto ocurre en plena cosecha y en un momento donde, además, está el paro de dos gremios en los puertos que paralizó la exportación.

Algunos productores comentaron que la situación comenzó a normalizarse, pero otros alertaron que siguen con inconvenientes para tener las cartas de porte.

La Federación de Acopiadores de Granos se refirió a este tema en un comunicado: "Desde ayer, los operadores de granos no pueden tramitar cartas de porte ni los respectivos CTG (Código de Trazabilidad de Granos) necesarios para el movimiento de granos. Esta parálisis genera un gran problema logístico e inclusive impacta negativamente en el ingreso de divisas a la cadena y al país".

Luego agregó: "Desde la Federación de Acopiadores estamos cursando los reclamos correspondientes para que se solucione de inmediato este tema. De no lograrse se tendrán que aprobar mecanismos alternativos que permitan continuar con las tareas de cosecha y movilización de granos. Los granos no se pueden parar por una falla informática del Estado".

Santiago del Solar, productor, se encontró con el problema de que no podía sacar las cartas. Luego lo pudo hacer, pero, inmediatamente, cuando probó en una siguiente oportunidad no tuvo éxito.

"Es intermitente", dijo a LA NACION Del Solar. Agregó: "En plena cosecha y con los puertos con paros esto afecta la logística".

Además, el productor señaló que dificulta "cumplir compromisos de entrega y pagar cuentas". En 2018, cuando en el gobierno de Mauricio Macri se puso en marcha el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), hubo un problema parecido, pero se solucionó a las pocas horas.

La situación por los problemas de las últimas horas fue comentada en Twitter por productores y expertos del sector. "Paro en los puertos y no anda la página de AFIP. Si producís cereales, no podés generar la carta de porte y no podés cargar al puerto. Pero el gobierno dice que quiere aumentar las exportaciones", escribió Rosario Campos en su cuenta de Twitter.

Otra situación que estaba ocurriendo es que, más allá del ingreso que algunos hacían a la página de la AFIP, no podían imprimir las cartas. Sin cartas de porte el camión no puede circular con carga.

Ante una consulta de LA NACION, una fuente de la AFIP dijo que "los servicios web se están reestableciendo".

"Durante la tarde del martes se registraron desperfectos técnicos vinculados al suministro de energía eléctrica que generaron la interrupción de los servicios web de la AFIP. El área de Sistemas y Telecomunicaciones se encuentra abocada a avanzar con el restablecimiento de los servicios web. En paralelo a las tareas técnicas tendientes a resolver los inconvenientes, se dio intervención a distintas áreas de control del organismo para determinar el origen y las responsabilidades del incidente", indicó.

