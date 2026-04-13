Ante la protesta en las rutas: pidieron la intervención de la policía para que puedan circular los camiones con granos

A partir de una falta de acuerdo entre los distintos actores del transporte de cargas para solucionar un conflicto que viene desde la semana pasada, las bolsas de cereales y entidades del sector decidieron solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad para garantizar la circulación hacia los puertos. En las rutas aseguran que el entendimiento está lejos de cerrar la crisis, ya que la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Untra), la Federación Argentina de Transportistas de Cargas (Fatrac) y los autoconvocados mantienen las protestas en distintos puntos del país. El principal detonante de la protesta que se ha realizado en más de 50 puntos del país, responde al incremento del costo del gasoil, que en los últimos meses deterioró de manera significativa la ecuación económica de los fletes.

A través de un comunicado, la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y el Consorcio de Gestión del puerto local, junto a numerosas entidades agroindustriales, entre ellas Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carbap y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec), informaron que se alcanzó un “acuerdo parcial” en el conflicto. Hay enojo en el sector de quienes protestan porque la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac) avaló un 14% de suba en las tarifas del transporte de cereales, oleaginosas y subproductos para enero 2026. Los transportistas movilizados reclaman al menos un 30%.

Para destrabar las rutas, las entidades del agro señalaron que se reforzará la presencia de fuerzas de seguridad nacionales, en coordinación con la policía bonaerense, con el objetivo de asegurar la libre circulación en rutas de acceso y en zonas clave. La medida busca brindar garantías a los transportistas para retomar la carga y descarga de mercadería “sin temor a represalias” y avanzar hacia la normalización de la operatoria portuaria.

Desde el sector exportador dijeron a LA NACION que hay transportistas que quieren trabajar, por lo que esto posibilitó “avanzar algo en un entendimiento para normalizar en el momento pico de la cosecha”, indicaron. En la zona de Necochea hay bloqueos.

Los transportistas están a la vera de las rutas desde hace varíos días

Del lado de los transportistas disidentes hay rechazo. Carlos Geneiro, secretario general de Untra, aseguró que el 14% que avaló Catac “no representa el costo real del transporte”. Se quejó: “Levantar la medida con esa tarifa es seguir en el mismo lugar”.

“Nos están tratando de amedrentar por medio de la Policía. No nos dejan manifestarnos, nos están amedrentando con denuncias. Todo muy mal. Hay algunos puntos que se están resistiendo, que no quieren levantar la medida, y está perfecto, pero tenemos compañeros que ya fueron denunciados por manifestarse", avisó.

En Córdoba, Pablo Trapani, de Fatrac, confirmó que no hubo avances en las mesas provinciales y cuestionó la falta de una negociación integral. “La solución siempre fue una mesa nacional y mesas provinciales”, afirmó.

Cientos de camiones detenidos y choferes que reclaman una recomposición tarifaria frente al alza del combustible y otros costos en la rotonda de ruta 88 y entrada a Quequén Mauro V. Rizzi

Vale recordar que la Secretaría de Transporte de la Nación se despegó de la discusión tarifaria del transporte de cargas. A través de un comunicado señaló que la cartera ya no tiene ninguna injerencia en la tarifa de referencia, que ahora es acordada exclusivamente entre privados (productores y transportistas). Explicó que esta decisión se tomó en 2025 para eliminar la “mesa de negociación” estatal, que era considerada poco funcional y no representaba a todos los actores. Desde entonces, se promueve un esquema de libre negociación sin intervención del Estado.

La falta de mesas de negociación a nivel nacional y provincial, fue uno de los puntos que profundizó el conflicto. “Acá seguimos como el primer día a la espera de soluciones”, graficó un transportista desde Necochea, quien reflejó el clima entre los transportistas que continúan con las medidas de fuerza a la vera de la ruta. En Bahía Blanca, contó, a muchos de sus colegas les comenzaron a pedir los datos y creen que es para “hacer denuncias penales”. “Estamos manifestándonos pacíficamente, sin hacerle daño a nadie”, advirtió.

Los camiones a la vera de la ruta en Vicuña Mackenna

Las negociaciones entre los transportistas y los acopiadores permanecen estancadas pese a ofertas de aumento del 14%, que se hicieron en los últimos encuentros en La Plata, y que finalmente fue avalado por una entidad, como se mencionó. Para los autoconvocados y otras federaciones estos números están lejos de las pretensiones de hasta el 40% que quieren los transportistas adheridos a las movilizaciones a lo largo y ancho del país. Según confirmaron a este medio para poder salir a trabajar piden entre un 30 y 35%. Denuncian que las recientes subas del gasoil ya consumen el 65% del valor del flete.

Pablo Agolanti, de la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), defendió la propuesta en discusión y sostuvo que, aun con una suba del 14%, “la tarifa sigue estando unos cinco puntos por debajo de la referencia nacional que maneja la entidad”. En ese sentido, relativizó el alcance del conflicto y aseguró que “los problemas más marcados se registran en el sur de Córdoba, mientras que en el resto del país los camiones están llegando con relativa normalidad”.

No obstante, reconoció la legitimidad de los reclamos y señaló que la propuesta “formaba parte de una base de negociación” que no logró consenso entre todos los actores del sector. “Muchos de los que hoy reclaman venían trabajando con valores que no se sostenían”, indicó, y apuntó también contra los dadores de carga.

Catac avaló un 14% de las tarifas de referencia

Por otra parte, Agolanti señaló que cualquier solución deberá contemplar las particularidades regionales y sostuvo que “los acuerdos deben resolverse en el ámbito provincial”.