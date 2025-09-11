Anuncio de Luis Caputo: el Gobierno modificará la vacunación contra la aftosa y los productores se ahorrarán US$25 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una modificación del plan de vacunación contra la fiebre aftosa para la segunda campaña de vacunación en 2026. Se trata de un cambio que, según el funcionario, implicará para la producción ganadera un ahorro de unos US$25 millones debido a que se dejará de aplicar la dosis a ciertas categorías. También se implementará, según pudo saber LA NACION, un nuevo modelo de acta de vacunación integrado al Sistema de Gestión Sanitaria (Sigsa). Esto para que haya un registro mucho más simple y además de uso digital.

“A partir de una resolución del Senasa, que se publicará mañana en el Boletín Oficial, se modificará el plan de vacunación contra la fiebre aftosa, que generará un ahorro para la producción ganadera de aproximadamente 25 millones de dólares”, señaló el funcionario en su cuenta de X.

“La medida establece que en la segunda campaña de vacunación del 2026 se dejarán de vacunar vaquillonas, novillos y novillitos, sin comprometer a la sanidad animal, debido a que poseen la inmunidad necesaria. Esta iniciativa implicará un ahorro cercano a 14 millones de dosis y alrededor de 22 millones de dólares", dijo. La segunda campaña suele iniciarse en el mes de octubre. La primera corre desde marzo de cada año.

En este marco, señaló que, además, los establecimientos de engorde a corral quedarán exceptuados de la primera campaña de vacunación. Para Caputo, esta medida “permitirá una disminución de casi 2 millones de dosis, con un ahorro estimado de 3 millones de dólares para el sector productivo”.

En este contexto, en su cuenta de X explicó que en total habrá un ahorro de 16 millones de dosis de la vacuna antiaftosa por US$25 millones.

Conocido el anuncio del ministro, Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina de Angus, la raza bovina más numerosa del país, señaló: “Como productor creo que está bueno que bajemos costos si son innecesarios. Lo único que creo que hay que tener siempre memoria de que la aftosa es un flagelo. Si el Servicio de Sanidad Animal, el Senasa, está de acuerdo, sus técnicos han estudiado el tema y están tranquilos con la medida que se toma, me parece muy bienvenida”.

Por su parte, Carlos Milicevic, exvicepresidente del Senasa, apuntó: “Es una buena señal el anuncio del Gobierno de dejar de vacunar novillos y vaquillonas, un expediente que ya estaba listo hace varios años y llamativamente se demoraba. Una lástima que no incluyó esta próxima campaña [de octubre de 2025]; hubiese sido muy bueno en términos de costos al productor ganadero”. Milicevic agregó: “Llama la atención que sea anunciado por el ministro porque, de alguna manera, no ayuda a consolidar a Agricultura como ámbito natural de las políticas agropecuarias”.