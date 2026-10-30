Anuncio: Santa Fe destinará todo el dinero de un impuesto a obras para el campo

En medio de los reclamos del sector agropecuario por el estado de los caminos rurales y la necesidad de mejorar la infraestructura productiva, el gobierno de Santa Fe anunció que destinará el 100% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural a obras para el campo. La medida forma parte del proyecto de presupuesto 2027 presentado por la administración de Maximiliano Pullaro y contempla la creación de un fondo específico para administrar esos recursos. Según informó la provincia en un comunicado, el dinero que pagan los productores por ese impuesto se utilizará para reparar caminos y realizar otras obras que necesite el sector.

La iniciativa consiste en la creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina (FIAS), que fue presentado como una de las principales inversiones previstas dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo. De acuerdo con lo detallado por el gobierno provincial, la totalidad de la recaudación del Inmobiliario Rural tendrá como destino obras de infraestructura utilizadas por el sector agropecuario.

Según explicaron desde el gobierno provincial, el dinero recaudado por ese impuesto, que hasta ahora podía utilizarse para distintos gastos, pasará a destinarse exclusivamente a obras para el campo. Entre los trabajos mencionados por las autoridades están la reparación de caminos rurales y otras obras que necesiten los productores.

Según datos de la provincia, en Santa Fe existen unos 60.000 kilómetros de caminos rurales Gza Carlos Casili

Durante una recorrida por el departamento San Cristóbal, Pullaro explicó que “todos los recursos que percibe el Poder Ejecutivo de la provincia en Impuesto Inmobiliario Rural van a ir a este Fondo, para que de esa manera lleguen directamente al campo”. El mandatario sostuvo que, con esta decisión, Santa Fe será “la única provincia del país que no le cobra Ingresos Brutos al campo y que además todo lo que recauda en Inmobiliario Rural lo destinará a la reparación de caminos o a obras que los productores necesiten”.

Desde el gobierno santafesino señalaron que la medida busca vincular directamente los recursos aportados por el sector con las obras que necesita para desarrollar su actividad. No obstante, en el comunicado oficial no se precisó cuánto dinero se estima recaudar mediante el impuesto durante 2027 ni se detallaron las obras específicas que se financiarán con el nuevo fondo.

Pullaro también defendió la decisión por la importancia que tiene la producción agropecuaria para la economía provincial. En ese sentido, afirmó que “el campo es el motor de Argentina” y que, en Santa Fe, es “lo que genera empleo, lo que mueve la rueda y hace que Santa Fe sea imparable”.

El gobierno de Santa Fe anunció que destinará la totalidad de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural a obras de infraestructura para el sector agropecuario GSF

Además, aseguró que el gobierno provincial “no se va a quedar con ningún recurso del campo”, en referencia a la decisión de dirigir la recaudación del Inmobiliario Rural al nuevo fondo.

Por su parte, el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, explicó que la iniciativa implica un cambio en la forma en que se administran los recursos provenientes de este tributo. Según señaló, se trata de una “decisión de Gobierno” para que el Impuesto Inmobiliario Rural, que hasta ahora era “un recurso de libre disponibilidad”, pase a estar destinado íntegramente a infraestructura agropecuaria.

“Es una política que permite dirigir lo que aporta el campo, en el único impuesto que abona a la provincia, para que sea canalizado exclusivamente a la atención de la infraestructura del sector agropecuario y que, al mismo tiempo, este fondo pueda ser monitoreado por los distintos actores del sector”, dijo Olivares.

Según informó el gobierno santafesino, el nuevo fondo también contempla la posibilidad de que los distintos actores del sector agropecuario monitoreen el destino de los recursos.

Sin embargo, el comunicado no especificó cómo se instrumentará ese seguimiento ni qué participación tendrán las entidades rurales en el control de las inversiones.