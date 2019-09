Dardo Chiesa, de CRA Crédito: CRA

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, dijo que estaba de acuerdo con el acortamiento de los plazos para la liquidación de divisas para los exportadores de granos. "Me parece bien, era una locura que no hubiera plazos y lo dijimos en su momento", señaló ante una consulta de LA NACION, aunque aclaró que técnicamente no era posible saber si la medida servirá para estabilizar el dólar.

No obstante, un especialista del negocio agropecuario que pidió no ser identificado consideró que en este contexto de incertidumbre cambiaria los "productores se sentarán arriba de la cosecha". En rigor, las ventas ya están ralentizadas.

Según el informativo semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en la campaña 2018/19 se comercializó el 58,7% de la cosecha de soja contra el 67.5% del promedio de la década pasada.

En tanto, para el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, las medidas están orientadas a la búsqueda de dólares, pero "se tendrían que haber tomado hace tiempo atrás; con la imprevisibilidad tienen un efecto tardío", dijo y añadió: "Frente a esto los productores estamos sorprendidos por la inestabilidad. Lo que necesitamos que haya un consenso y una unidad urgente, sobre todo de los dos candidatos, para ver cómo se estabiliza este barco cambiario que se está tambaleando".

Para el presidente de Coninagro, "es increíble que el Gobierno no lo haya programado y consensuado antes. Suenan a lógico las medidas, pero son una contradicción con lo que se venía sosteniendo antes y esto muestra una debilidad porque ahora hay una necesidad imperiosa".