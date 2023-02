Apareció un segundo caso de gripe aviar en el país

escuchar

Luego de que se detectara esta semana en Jujuy el primer caso de influenza aviar (IA) en un ave silvestre, ganso andino, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó el segundo caso (subtipo H5) en dos patos silvestres hallados muertos en el noroeste de la provincia de Córdoba. Es una enfermedad que puede provocar fuertes pérdidas productivas si llegara a la producción comercial, por ejemplo, de la actividad avícolas. En el país está declarada la emergencia sanitaria.

“La detección fue confirmada a última hora de la tarde de hoy [por ayer] en análisis efectuados por el Laboratorio Nacional del Senasa en muestras tomadas a dos patos silvestres muertos, ambos con resultado positivo, en la laguna artificial Las Mojarras en el departamento cordobés de General San Martín”, dijo el organismo.

“Agentes del Senasa llegaron al lugar a partir de una notificación recibida realizada por la Policía Ambiental de Córdoba y tomaron las muestras que fueron remitidas para su análisis y diagnóstico al Laboratorio del organismo en Martínez, provincia de Buenos Aires”, agregó.

Según la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE), “la influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta tanto a las aves domésticas como a las silvestres”. Para esa organización, “está causada por virus divididos en múltiples subtipos (es decir, H5N1, H5N3, H5N8, etc.), cuyas características genéticas evolucionan con gran rapidez”.

Para destacar, este virus no se transmite a las personas a través del consumo de carne aviar o del consumo de huevo. “No está registrada hasta el momento la transmisión digestiva, es decir por consumir carne. Así que queremos llevar la tranquilidad en lo que hace al consumo de estos productos”, sostuvo esta semana Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud . “Ante la aparición de un ave muerta o enferma no tocarla ni estar cerca para evitar la posibilidad. Por otro lado, hasta el momento al trasmisión entre personas no se ha dado en el mundo”, agregó.

Hay alerta para que la enfermedad no llegue a la producción comercial Archivo-INTA

Situación

En este contexto, el Senasa informó que “continúa el trabajo coordinado con otras entidades públicas - nacionales, provinciales y municipales y el sector privado - para determinar las posibles vías de migración dentro de Argentina así como las que puedan vincularse con el caso en aves silvestres detectado en Uruguay”.

“En el marco de su Resolución 147 que dispuso la emergencia sanitaria por la presencia de IA en gansos silvestres en la laguna de Pozuelos, en la provincia de Jujuy, el Senasa coordina estas acciones de vigilancia con la Administración de Parques Nacionales, los ministerios nacionales de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Salud, y de Seguridad y la Dirección de Fauna Silvestre. Estas medidas incluyen controles en fronteras, acciones de comunicación y rastrillajes de vigilancia en aves de transpatio que se encuentren en los alrededores de los sitios donde asientan las aves migratorias”, señaló.

Según el ente, “hasta el momento se han remitido para su análisis al Laboratorio del Senasa 67 muestras de aves halladas muertas, de las cuales surgieron dos positivos: uno en Jujuy y otro en Córdoba”.

El Senasa recordó que las aves silvestres, principalmente migratorias, son el hospedero natural del virus (principalmente patos y gansos) y está siendo el principal factor de diseminación a través del continente. En rigor, el subtipo H5 del virus de influenza aviar fue reportado en los Estados Unidos Mexicanos, Panamá, Honduras, Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba, Costa Rica, Chile y Uruguay.

LA NACION