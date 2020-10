Aplicaciones dirigidas: una nueva forma de manejar las malezas

Los equipos necesitan calibración

Esteban Bilbao Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de octubre de 2020 • 01:00

Habitualmente cuando pensamos en aplicaciones dirigidas, lo primero que surge es: "¿cuánto me cuesta comprar la tecnología? ¿Cuánta plata voy a ahorrar?". Y esto es muy lógico, pero en realidad las preguntas más adecuadas serían: "¿necesito esta tecnología? ¿Para qué y cómo la voy a usar?". Esto es así, en parte porque el repago de la inversión se realiza con el mismo ahorro que se logra por usar menos herbicidas, y porque el desafío comienza al momento de implementar y comenzar a utilizar las aplicaciones dirigidas, ya que esto conlleva un cambio de paradigma, una nueva forma de manejar las malezas.

Cualquier acción humana debería llevarse cabo con un objetivo definido previamente, y lo mismo sucede en este caso.

Los sistemas de aplicación dirigida que se pueden adquirir en Argentina (Weed it y Weed Seeker, próximamente otros sistemas nacionales) son principalmente para trabajar en barbecho y poseen importantes diferencias entre sí, lo cual es muy relevante a la hora de decidir la inversión.

Hay disponible información sobre cada uno y sus características, pero para enumerar rápidamente las principales: tienen diferentes sensores, Weed It mide la relación rojo-rojo lejano que refleja la clorofila y Weed Seeker mide NDVI, lo que influye en la eficacia para detectar malezas pequeñas (menores de 5 cm); Weed It posee un sensor cada 25 cm de botalón y Weed Seeker cada 50 cm, lo que conlleva mayor o menor precisión y ahorros en algunas situaciones; Weed It trabaja con válvulas PWM, las cuales permiten regular la dosis aplicada por hectárea y mantenerla constante ante variaciones en la velocidad de avance; Weed Seeker debe ser calibrado en el lote indicando a los sensores dónde no hay malezas, para medir el NDVI base del rastrojo o suelo y así luego decidir aplicar donde detecte mayores valores de NDVI. Relacionado a lo anterior, Weed Seeker puede utilizarse cuando el cultivo tiene un bajo NDVI y hay presencia de malezas con mayor NDVI (por densidad o tamaño), Weed It esto lo puede realizar en algunos casos puntuales por volumen de la maleza cuando el cultivo es pequeño; Weed It posee regulaciones de margen (cuántos centímetros antes y luego de la maleza aplicar); Weed It tiene el llamado "modo BIAS", con el cual se puede decidir la dosis a aplicar cuando los sensores detecten maleza, pero a su vez ir aplicando un porcentaje de esa dosis en cobertura total para controlar la maleza que no detectan los sensores o para aplicar un herbicida residual.

A la hora de instalar el equipo debemos tener en cuenta muchos factores, sólo por enumerar algunos de los que hemos detectado como más importantes: la estabilidad del botalón del pulverizador es fundamental, así como colocar algún sistema de rueda o patín que ayude a que este no impacte contra el suelo si el terreno es irregular; el ancho de botalón a equipar y cómo resolver si nos quedan tramos externos sin el sistema, chequear si podemos trabajar con el ala plegada, colocar "chancheros" o aplicar las cabeceras con esa sección en cobertura total; qué defensas voy a colocar para proteger el equipo de las cañas de maíz u otras similares; entre otras cuestiones a tener en cuenta.

Cuando ya estamos con todo listo debemos realizar una calibración general del equipo para corroborar que esté todo en orden, evaluar presión en los picos, la distribución de aplicación de cada uno (perfilómetro), realizar la calibración con la lona para ver si se está aplicando sobre la maleza o se debe adelantar/retrasar la aplicación y chequear las ruedas de velocidad, etc.

Lo más importante de todo es entender cómo funcionan los equipos, sus fortalezas y debilidades, y en cada lote y situación definir el objetivo a lograr, cuáles son las malezas target, qué tamaño tienen, cual es el porcentaje estimado a aplicar del lote, los herbicidas a utilizar, y del equipo la sensibilidad, margen, volumen y velocidad de trabajo a utilizar.

Y ahora sí llega lo divertido? ¡a jugar, digo a aplicar!

Asesor de Agroestudio Viento Sur

Conforme a los criterios de Más información