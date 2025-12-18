Fiebre aftosa: la empresa argentina Biogénesis Bagó será proveedora de un banco de vacunas de Brasil, que tiene uno de los mayores rodeos del mundo

La empresa argentina Biogénesis Bagó colaborará con el banco de antígenos contra la fiebre aftosa que tendrá Brasil, país que se declaró libre de esta enfermedad sin vacunación ante la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA). El vecino país tiene con la India uno de los mayores rodeos vacunos del mundo.

La novedad la dio a conocer hoy el Ministerio de Agricultura del vecino país, que se refirió a una inversión en esa materia. “Estoy muy feliz de haber encontrado socios competentes y dedicados, que ayudarán a Brasil a mantener este estatus logrado con mucho esfuerzo, dedicación e inversión, pero que ahora exige una atención aún mayor. No existe país libre de fiebre aftosa sin preparación. Estamos haciendo nuestra parte al invertir en el banco de antígenos, en asociación con Tecpar de Paraná, que es una referencia en este tema, además de contar con asociaciones internacionales, como la empresa Biogénesis, de la Argentina. Es una inversión que asegura la continuidad de un proceso extraordinario que Brasil ha logrado alcanzar”, dijo Carlos Fávaro, ministro de Agricultura brasileño.

Brasil invertirá para garantizar un stock de hasta 10 millones de dosis ante eventuales emergencias sanitarias Biogénesis Bagó

En mayo de 2024, luego de vacunar durante 50 años contra la enfermedad, Brasil se declaró libre, proceso que luego revalidó en la OMSA. Brasil es el principal exportador de carne del mundo y tiene un rodeo de 244 millones de cabezas, entre bovinos y búfalos.

Según informó la cartera agrícola brasileña, la empresa contratada será responsable de la producción de un stock de hasta 10 millones de dosis de antígenos, para tener inmediatamente ante una emergencia y distribuir rápido.

“Este es un sueño que soñamos durante mucho tiempo, cuidadosamente planeado y ahora ejecutado, y es una satisfacción única formar parte de la materialización de un trabajo construido a lo largo de tantos años, que nos permite ocupar nuevos escenarios y ver a Brasil reconocido como país libre de fiebre aftosa sin vacunación. La inversión es de R$ 48 millones [unos US$9 millones] en el banco de vacunas, que garantiza la compra inmediata de antígenos y la opción de adquirir las vacunas en caso de necesidad”, dijo secretario de Defensa Agropecuaria, Carlos Goulart.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil EVARISTO SA� - AFP�

Este año, recordó el organismo agrícola brasileño, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y el ministro Fávaro recibieron de manos de la directora general de la OMSA, Emmanuelle Soubeyran, el certificado que reconoce a Brasil como país libre de fiebre aftosa sin vacunación.

“La creación del banco brasileño de antígenos evidencia nuestra marca de prevención, precaución y atención permanente a la agropecuaria brasileña”, afirmó el presidente del Instituto de Tecnología de Paraná (Tecpar), Eduardo Marafon.