Ya se registraron 135 roturas en lo que va del año

10 de agosto de 2020 • 10:41

Al menos $30 millones ya se perdieron en granos por los ataques a silobolsas, dinero que podría haber sido utilizado, por ejemplo, para el pago de 1750 jubilaciones mínimas, 3000 Planes IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) o que coman 673.000 chicos en comedores. En rigor, en un silobolsa no solo está el equivalente en plata para que un productor destine para inversiones, gastos, etcétera, sino lo que va para el Estado por retenciones.

Así lo estimó Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) a través de un informe realizado por su Departamento Económico.

Según CRA, ya se rompieron a nivel país en lo que va del año al menos 125 silobolsas. De acuerdo a un relevamiento de LA NACION, en tanto ya fueron vandalizados 135 bolsones. La veintena de roturas a Cargill, en Vedia, había elevado el total a 129, pero luego se registraron 5 destrucciones en Pehuajó en campos de la familia Perkins y en los últimos días los contratistas Néstor Giuli y Walter Marian sufrieron la rotura de un silobolsa con soja que llevó el total a 135. Este último ataque fue en Manuel Ocampo, cerca de Pergamino.

La semana pasada, en un nuevo encuentro virtual con la Mesa de Enlace, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y su par de Agricultura, Luis Basterra, dialogaron con los ruralistas, entre otros temas, sobre una guía de recomendaciones para los productores. Esa guía se está nutriendo de aportes del programa "Cosecha segura" del gobierno anterior, de un protocolo de la provincia de Entre Ríos y con un trabajo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que el presidente de la entidad, Daniel Pelegrina, envió a ambos funcionarios.

En esa reunión se acordó trabajar en conjunto para la ampliación de esta guía y para crear, por un lado, un sistema de información estadística que permita la instrumentalización de mecanismos más ágiles para denunciar y, por otro lado, un sistema de seguimiento de la información que permita un diagnóstico sobre la situación actual de los delitos rurales.

De acuerdo al trabajo de CRA, la mercadería afectada involucró a unas 12.500 toneladas. En general, la mayoría se logra recuperar del suelo si no es alcanzada por las lluvias. Pero igual hay un porcentaje de pérdidas. En CRA sostienen que eso ronda un 8%, entre los distintos granos más el forraje en el caso de los silos para alimentación animal. A esto hay que agregar el costo del reembolsado.

Uno de los silobolsas rotos en Vedia donde Cargill tiene almacenaje de granos Crédito: Gentileza productores

Para CRA, lo perdido por las roturas se podría haber destinado a "1750 jubilaciones mínimas; 3000 Planes IFE (Ingreso Familiar de Emergencia); 673.000 raciones de comedores comunitarios; 900.000 paquetes de fideos, de harina o polenta; 750.000 litros de leche; 700.000 paquetes de arroz; 110.000 kg de asado; 85.700 kg de milanesas".

"A veces no es maldad, es simplemente ignorancia, 673.000 chicos podrían haber comido con lo que se perdió, y no lo perdió solo un sector, lo perdió la mesa de los argentinos, lo perdió toda la sociedad, lo perdimos todos como país y es que en la vida, podemos hacer lo que queramos, pero lo que no podemos hacer es evitar las consecuencias de nuestros actos", indicó CRA.

En la provincia de Buenos Aires se intensificaron los patrullajes de la policía rural y lo mismo se hizo en Santa Fe y en Córdoba. En el caso de esta última provincia, además, se está analizando la instalación de un sistema de alarma, con unas 200 antenas, en conjunto con el desarrollo de empresas privadas.

"Roturas, cortes, punzados, incendios, abigeatos y robos se repiten constantemente en el corazón productivo del país; lo vienen sufriendo tanto empresas internacionales y grandes productores, como pequeños y medianos productores familiares; tanto agrícolas como pecuarios. Ataca a ingredientes mayoritarios y esenciales en la cadena de valor agregado para la transformación de los mismos en harinas, aceites, biocombustibles, burlandas, y sobre todo proteína de origen animal, carnes vacunas, avícolas, porcinas, ovinas y leche", precisó CRA.

En opinión de esa entidad, el vandalismo contra silobolsas "se comporta como un virus que se expande, sin dirección, sin discernimiento, con la sola premisa de dañar por dañar".