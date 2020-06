Mercado de granos: atípico ciclo comercial del trigo

Se llevan compradas 15 millones de toneladas de trigo Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Pablo Adreani
27 de junio de 2020

Ya hemos hablado de la sustancial modificación en el ritmo y en el patrón de las ventas de los productores de trigo ante los cambios políticos ocurridos en el país desde el 27 de octubre del año pasado. Es por ese cambio que hoy el mercado tiene una dinámica totalmente distinta a la de un año normal.

Veamos los números fríos, a la fecha los exportadores llevan comprados un total de 15 millones de toneladas de trigo, contra 11,9 millones adquiridas a igual fecha de la cosecha anterior. Y aquí esta el principal factor de cambio en el patrón de ventas de trigo por parte de los productores. Este año el productor vendió 3,1 millón de toneladas más, y el dato más relevante aún es que esa mayor venta en el trimestre septiembre/noviembre de 2019, mucho tiempo antes de que comience la cosecha

Mientras, las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior registradas por la exportación llegan a 12 millones de toneladas. Si aplicamos el porcentaje de rangos máximo y mínimo permitidos para aplicar al volumen ya registrado, los exportadores es muy probable que acepten cargar el máximo volumen de cada registro. Así, se llegaría a un total de ventas y embarques reales de 12,45 mill./t.

Los números indican, entonces, que los exportadores tienen un remanente de trigo de 2,55 millones de toneladas. Por lo pronto, y este es el hecho más relevante, los exportadores ya le vendieron a los molinos dos millones de toneladas de su posición comprada sobrante, un dato muy importante a tener en cuenta para predecir la futura tendencia de los precios.

Por el lado de los molinos, las compras acumuladas llegan a un total de 3,3 millones de toneladas, cifra muy similar a las compras efectuadas a igual fecha de la campaña anterior, de 3,29 millones. Si bien por este lado el mercado ha tenido un comportamiento similar, las ventas anticipadas de los productores han producido un vacío de oferta que complica en forma real y virtual el normal aprovisionamiento de los molinos. En forma real, pues los molinos no tienen la oferta diaria de trigo físico disponible que les gustaría tener. Y en forma virtual, porque el trigo está, pero no aparece. Está en manos de los productores, quienes en base al alto nivel de incertidumbre económica, cambiaria y política que se vive en el país optan por no vender el cereal y tomarlo como resguardo de valor ante probables ajustes en el tipo de cambio.

Sucede que la realidad para los productores puede ser totalmente opuesta a su deseo. No hay certezas de que el equipo económico decida ajustar el tipo de cambio a los niveles que el productor desearía, al menos durante los próximos meses.

Y otro factor que sobrevuela el mercado es el anuncio del gobierno de Brasil de aumentar la cuota de trigo libre del Arancel Externo Común (AEC) en 450.000 toneladas adicionales. Esa medida entra en vigor el 1º de julio y les permitirá a los molinos brasileños comprar trigo de otros orígenes, como Rusia, Canadá o Estados Unidos, sin el cobro del 10% del AEC. Cuando eso suceda, el mercado de trigo disponible en la Argentina es probable que busque un nuevo horizonte bajista hasta el empalme con el ingreso del trigo de la nueva cosecha.

El autor es fundador de GuruMarket