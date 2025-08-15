Aumento de tasas: el mayor costo del financiamiento golpeó a un mercado que estaba en modo despegue

Entre enero y julio de este año, el patentamiento de cosechadoras creció un 55% respecto del mismo período de 2024, el de tractores un 28% y el de pulverizadoras un 22%. Pese a estos avances, la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y otros Equipamientos Agrícolas e Industriales (AFAT) —que reúne a la industria multinacional del sector— advirtió que la renovación de maquinaria seguía siendo baja y que gran parte del parque continúa obsoleto. En junio último, incluso pese al buen desempeño acumulado, el mercado mostró un freno: las compras se desaceleraron por el aumento de las tasas de interés, lo que enfrió las decisiones de los productores.

Para Leandro Brito Peret, director ejecutivo de AFAT, la clave está en seguir la evolución del mercado a lo largo del año. “Empezamos el año ordenados, con variables macroeconómicas bastante estables, con perspectivas alentadoras y, aun así, el mercado estaba planchado”, recordó. El punto de quiebre llegó en marzo, con Expoagro: “No solo se ofrecieron muy buenas tasas, que rondaban el 15%, sino que, además, la muestra se dio en un contexto en que ya regía la baja temporal de retenciones que el Gobierno había anunciado a comienzos de año. Esa combinación tuvo un fuerte impacto en la demanda. El efecto se sintió muchísimo. Ahí la situación repuntó y se recuperó bastante de lo que no se había vendido en los primeros tres meses”.

En junio pasado, durante Agroactiva, el escenario fue distinto. “Todos fueron con la expectativa de conseguir buenas tasas de nuevo y ahí el mercado se sinceró un poco más. Si bien hubo tasas muy buenas, del 24%, no fueron tan atractivas como en la anterior [por la muestra en Expoagro] y eso puso un freno a las expectativas y a la toma de decisiones”, comentó. A ese factor se sumó la cercanía del 30 de junio, fecha en que el esquema de retenciones iba a volver al nivel previo a la baja anunciada en enero. “Esa combinación hizo que hubiera un parate importante”, señaló.

Con julio se dio una leve recuperación. “Con eso volvimos a estar en los niveles de 2023”, indicó Brito. Ese año fue el segundo registro en importancia de los últimos cinco años, con alrededor de 4000 unidades, detrás de 2022, que alcanzó 4500.

En su análisis por segmento, Brito explicó que “el mercado de cosechadoras se concentra en agosto-septiembre, mientras que pulverizadoras y tractores se mueven durante todo el año. Lógicamente, las pulverizadoras traccionaron, pero el mercado de tractores venía muy planchado y recién ahora recuperó un poquito”. Agregó: “En algún momento se tenía que recuperar. Ahora no estamos descorchando ni pensando que esto signifique un despegue. Nuestras perspectivas se ubican en torno a mantener los niveles del 2023, más o menos en el orden de lo que fue ese año”.

Brito ve algunos factores que podrían mejorar el panorama. “Si sumamos las perspectivas sobre la cosecha de trigo y el tema de las retenciones, entendemos que va a cambiar el humor y habrá más tendencia a invertir”, indicó.

Advirtió que para que eso se concrete es clave que mejoraren dos variables centrales: la rentabilidad del productor y el contratista y el financiamiento. “Si mejora la rentabilidad, mejora el humor y las perspectivas. Si hay financiamiento, empiezan a tomarse decisiones de invertir. Lo que hay que ver es cómo avanza el mercado financiero y si hay oferta. El segundo semestre no suele tener mucha oferta crediticia en nuestro sector. Los bancos generalmente apuntan más a series comerciales a principios de año y piensan que el segundo semestre no se vende. Pero si aparece algo, creemos que puede mejorar. Hoy somos optimistas, pero prudentes”, resumió.

En su informe, AFAT proyectó que la reducción de retenciones podría mejorar los márgenes agrícolas y, en consecuencia, favorecer la inversión en maquinaria. Sin embargo, subrayó que para lograr una renovación sostenida sería necesario abordar cuestiones estructurales como la carga impositiva, el acceso a crédito bancario competitivo y a largo plazo, la infraestructura y la conectividad.

Brito describió la situación actual de las empresas del sector como “prolijas y ordenadas”. Señaló que, tras varios años flojos, muchas compañías ya habían tomado decisiones pensando en los meses y años siguientes, lo que permitió que el escenario actual estuviera dentro de lo previsto. “El forecast y los planes de producción están ajustados a lo que pasa, así que en ese sentido no tenemos grandes inquietudes”, indicó. Agregó que el objetivo sigue siendo crecer y vender más, y que existe una demanda reprimida que, cuando se den las condiciones, podría devolver al mercado a niveles similares a los mejores años, como 2017 o 2019.

El desafío es grande: entre el 70% y el 80% de los tractores que trabajan en el país tienen más de 15 años y una proporción similar de cosechadoras supera la década de uso. Esta antigüedad impacta en la calidad de las labores de cosecha y poscosecha.

Según AFAT, un mercado equilibrado requeriría incorporar cada año entre 7000 y 8000 tractores, entre 1000 y 1200 cosechadoras y entre 800 y 900 pulverizadoras. Las cifras actuales están muy por debajo de ese umbral, lo que obliga a sostener un parque envejecido y con escasa incorporación de tecnología de punta.

Para revertirlo, el ejecutivo indicó que la clave está en el financiamiento. “Lo primero que se necesita en la Argentina para invertir en bienes de capital es estabilidad y previsibilidad. Hoy está, el tema es que se mantenga. La inversión en bienes de capital siempre es de largo plazo, con lo cual uno requiere estabilidad y previsibilidad para saber, si inmovilizo un millón de dólares, cuánto tiempo tengo para recuperarlo. En la dinámica del mercado agrícola hay crédito y se vende; no hay crédito y no se vende”, concluyó.