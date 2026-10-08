Axel Kicillof nombró a un nuevo presidente en uno de los puertos más importantes

Un funcionario cercano a Axel Kicillof se quedó con la presidencia de uno de los puertos más importantes del país. Se trata de Ernesto Povilaitis Giovazzino, quien fue designado al frente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, mediante un decreto del gobernador bonaerense que formalizó el nombramiento pendiente. La definición llega mientras sigue sin resolverse la licitación de Terminal Quequén y todavía resta completar la renovación de los representantes que lo acompañarán en el directorio.

El decreto 1865/2026 designó a Povilaitis como integrante del directorio en representación del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y estableció que ejercerá la presidencia del organismo. Aunque la firma se concretó el pasado 29 de septiembre, el Gobierno bonaerense lo nombró con efecto desde el 25 de agosto pasado, cuando aún estaba en funciones reales un presidente interino. El documento lleva las firmas de Kicillof y de los ministros Augusto Costa, de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, y Carlos Bianco, de Gobierno.

Según las estadísticas del Consorcio, entre enero y septiembre de 2026 se movilizaron 5.285.166 toneladas y se atendieron 229 buques. Dentro de ese volumen, los embarques de trigo, cebada forrajera y cervecera, maíz, soja y girasol sumaron alrededor de 4,57 millones de toneladas, sin incluir aceites ni otros subproductos. El trigo encabezó las cargas de granos, con 1.146.128 toneladas, seguido por la cebada forrajera, con 1.101.525, y el maíz, con 1.013.039.

En los considerandos, el decreto recuerda que mediante una norma anterior se había aceptado la renuncia de María Jimena López como representante de la provincia y presidenta del Consorcio. López dejó el cargo en el Puerto Quequén para asumir como diputada nacional en diciembre de 2025.

Ernesto Povilaitis Giovazzino, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén Puerto de Quequén

A partir de esa vacante, el ministro de Producción impulsó la designación de Povilaitis. El decreto también consigna la intervención de las áreas provinciales de Personal, Asuntos Jurídicos y Presupuesto Público.

Si bien el nombre de Povilaitis se mencionaba entre los pasillos para conducir el puerto, faltaba la oficialización del decreto del gobernador. Días atrás, desde la cartera de Producción habían señalado que su candidatura se había conversado con los diferentes actores portuarios. Povilaitis es exsecretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Necochea y un dirigente cercano al intendente Arturo Rojas, según la información de ArgenPorts.

La formalización de la presidencia, sin embargo, todavía no completa la renovación total del directorio que ocurre cada tres años. Todavía resta definir a los representantes de los sectores que integran el Consorcio, mientras cada entidad trabaja en la elección de su postulante.

Además del gobierno bonaerense, participan la Municipalidad de Necochea, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), la Cámara de Permisionarios y Concesionarios de Puerto Quequén, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas Necochea Quequén, el Centro de Navegación, el sector gremial —con dos lugares— y la representación de los productores rurales. Este último espacio correspondía hasta ahora a Coninagro, según la última composición publicada por el organismo.

Imagen aérea del Puerto de Quequén Puerto de Quequén

Sin embargo, por una decisión de alternancia entre Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), quienes son las entidades con representación local, esta vez le toca a Carbap ocupar ese puesto. Días atrás, Carbap postuló a Eugenio Cardenau, presidente de la Sociedad Rural de Necochea, pero falta que las dos entidades aprueben su postulación.

Uno de los principales asuntos que deberá afrontar la nueva conducción es el futuro de Terminal Quequén SA, que opera los sitios 4, 5 y 6. Su contrato original, firmado por 30 años, venció en 2022 y desde entonces la actividad continuó mediante sucesivas prórrogas. La terminal cuenta con una extensión vigente hasta noviembre de 2027, mientras sigue pendiente una solución para su explotación a largo plazo. Durante un interinato fue Mariano Carrillo quien en rigor ocupó el cargo hasta el jueves pasado 1 de octubre y quien recibió al nuevo presidente e informó el traspaso a la Subsecretaría de Puertos. Carillo había quedado al frente del Consorcio el 11 de diciembre de 2025 tras la salida de López, los pliegos de la futura concesión fueron elevados a la autoridad provincial. El procedimiento quedó a la espera de instrucciones para avanzar a las siguientes instancias.

El decreto ahora firmado formaliza la nueva presidencia, pero no contiene disposiciones sobre esa licitación. Para continuar con la licitación, se necesita el voto favorable de dos tercios de los integrantes del directorio.