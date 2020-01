Fuente: Archivo

10 de enero de 2020

En la jornada previa al informe de oferta y demanda de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los precios de los granos cerraron con altibajos en el mercado de Chicago. Mientras hubo aumentos en los futuros del trigo, la soja y el maíz experimentaron bajas por ventas técnicas de los operadores.

En el mercado local, en tanto, hubo un aumento de las operaciones por el mayor interés de compradores por hacerse de mercadería.

En Chicago, el contrato de enero de la oleaginosa cayó 0,47% (US$1,65) hasta los US$343,09 la tonelada, a la vez que de marzo lo hizo por 0,39% (US$1,38) para ubicarse en US$346,68 la tonelada.

Otro factor que influyó en la baja de la soja fue "la falta de detalles del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su análisis diario sobre la actividad en Chicago, a lo que se sumó a las buenas perspectivas de los cultivos de la Argentina y Brasil.

Otro punto que afectó la cotización del poroto fueron las compras de soja brasileña por parte de China, según consignó la agencia Télam.

Durante la semana, el gigante asiático compró 800.000 toneladas de soja a Brasil, lo que "está generando dudas de que los compradores chinos tendrán apetito por los grandes suministros de soja estadounidense una vez que se firme el acuerdo", dijeron los especialistas.

En el mercado local hubo un interesante aumento en el Matba-Rofex con un aumento de US$3,50 por tonelada en la posición enero, con un ajuste de US$267.

El nivel de negocios por la oleaginosa creció ayer en la BCR respecto de sesiones anteriores, con mejoras en las cotizaciones y la participación de más compradores activos. La soja disponible condición fábrica aumentó US$2 hasta los US$252 la tonelada, aunque se registraron varios negocios por US$260 la tonelada.

En tanto, el maíz tuvo una baja de 0,39 dólares por tonelada en Chicago en la posición marzo y se ajustó en US$150,88. La baja se interpretó por el desarrollo positivo del cultivo en América del Sur.

En el Matba-Rofex el cereal tuvo un incremento de US$3,50 en la posición enero, con un ajuste de US$ 151. La posición marzo aumentó US$ 0,50 y tuvo un ajuste de US$ 143. En el disponible, la BCR informó que el valor abierto de compra por maíz con descarga se situó en "los US$150/t, cinco dólares por encima del precio" de anteayer. "Para la descarga en el mes de febrero, la mejor oferta se ubicó en los US$145/t añadió.

Respecto del trigo, en Chicago ganó 1,71% (US$3,49) y se ubicó en US$206,59 en la posición marzo por una posible reducción del área sembrada con el cereal en EE.UU.

"El repunte del trigo es un poco sorprendente", dijo Craig Turner, corredor de materias primas de Daniels Trading, según consignó la agencia Reuters.

En el Matba-Rofex el trigo tuvo un aumento de US$1 por tonelada respecto de anteayer en la posición enero, con un ajuste de US$190. La posición marzo, en tanto, tuvo un incremento de US$1,50 en comparación con el cierre previo y un cierre de US$197. En el mercado disponible, la BCR informó que el "trigo con descarga aumentó US$5 hasta los US$175 la tonelada, mientras que el girasol se mantuvo en US$230 la tonelada".