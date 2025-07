“Basta de promesas”: un centenar de productores pidieron eliminar las retenciones

El enojo por la continuidad de los derechos de exportación quedó reflejado en la reunión zonal ampliada organizada que hoy hizo Carbap en la Sociedad Rural de Nueve de Julio, con un centenar de productores y dirigentes. Tras el encuentro, la entidad emitió un duro comunicado, titulado Eliminación de retenciones: basta de promesas, es tiempo de decisiones.

“Durante el encuentro se manifestó un fuerte malestar por la continuidad de los derechos de exportación (confiscación del estado, impuesto al precio, arancel a las exportaciones), siendo una carga injusta y regresiva que atenta contra el desarrollo del sector. También se señaló con preocupación la desordenada y abrupta reestructuración de organismos clave como el INTA y el Inase y el deterioro generalizado de la infraestructura vial nacional, provincial y municipal, pese a los cuantiosos recursos que históricamente le han robado al campo”, dijo.

También hubo lugar para las quejas por la situación a nivel provincial. “La falta de inversión en infraestructura, en patrullas rurales, el aumento desmedido del Impuesto Inmobiliario y la inexistente baja de impuestos reflejan una profunda desconexión con la realidad del interior productivo”, dijo.

Nos encontramos en la reunión zonal ampliada de #CARBAP fortaleciendo el intercambio entre rurales y abordando los temas que preocupan a los productores.#SomosCARBAP #SomosCampo pic.twitter.com/SRH4bViK49 — CARBAP (@CARBAP_ARG) July 17, 2025

Carbap expresó que el “abandono de rutas y el uso discrecional de los fondos que provienen del sector muestran que la provincia también le da la espalda a quienes producen y sostienen las economías del interior”.

Agregó: “Se marcó con gran preocupación que las provincias y los municipios no alivian sus estructuras, solo recortan partidas, por lo tanto no hay los cambios de fondo verdaderos”.

En este marco, la entidad señaló que se reconocieron los esfuerzos del gobierno nacional “orientados a ordenar la macroeconomía —disciplina fiscal, reducción de la inflación, normalización de precios relativos y búsqueda de mayor previsibilidad— pasos necesarios, pero no suficientes para recuperar la rentabilidad y alentar la inversión”.

Iván Kovarsky, presidente de Carbap, presidió la reunión Carbap

Y remarcó: “El sector agropecuario viene acompañando con compromiso y paciencia. Sin embargo, para que se traduzca efectivamente en crecimiento de producción, empleo y arraigo en el interior profundo, es imprescindible avanzar en un plan concreto para la eliminación definitiva de las retenciones”.

Carbap precisó: “Ya los gestos, fotos y discursos no alcanzan porque estos no devuelven rentabilidad. Cada día que se posterga una medida concreta, se pierden productores, se vacían campos, se apagan historias. El país no puede permitirse seguir perdiendo familias que trabajan la tierra, que invierten, que generan mano de obra privada y que sostienen economías locales enteras y que terminan siendo la principal fuente de los dólares que el país necesita. El campo precisa respuestas reales y urgentes. Porque sin productores no hay producción, sin producción no hay futuro”.